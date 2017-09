Ni autógrafos ni fotos

El otro día Muñiz volvió a dejar un par de frases que pasarán a la posteridad. La de las fotos y los autógrafos, un aviso en toda regla, es para enmarcar. Pero, aunque más desapercibida, la de que él no es de esos que se creen con la potestad de salir a valorar «el trabajo de otros técnicos del club» es buena también. Un estilo muy suyo con el que responder a todo, incluidas preguntas sobre el cierre del mercado, un terreno abonado en los últimos días a las milongas y las justificaciones oficiales. Muñiz, brillante y una bendición para sus jefes, añadió después que él está aquí para sacar «rendimiento», que se ha hecho todo «lo que se ha podido» y que está contento con «dos jugadores por puesto». Dijo también, por cierto, que desde abril «el que más ilusión tenía en hacer fichajes era el presidente», lo que da que pensar que tal vez Quico no estará demasiado satisfecho, diga lo que diga.

Planificación y rendimiento

Ir a por Lucas y fichar a Nano

Una cosa es la planificación, de más a menos, y otra el rendimiento. Pese a que en la carrera por Lucas Pérez y Adrián Ramos por los pelos no terminan repescando a Juan Muñoz, el míster es un seguro de vida que reflotará a Nano para que nadie añore a un delantero de 10 goles por temporada. Olé, que no se diga, a no haber despilfarrado el dinero, pero ojalá no haya que lamentar los dos penaltis dudosillos con los que el Levante, que ya ha tenido que pagar el peaje de perder a Morales, tiene ahora cuatro puntos en vez de uno habiendo sido superior a sus rivales.

Fiel al bloque del ascenso

Muñiz pone en valor al grupo

Poner en valor el bloque del ascenso ha sido, sin duda, uno de los grandes aciertos en este arranque. Lo normal es que los refuerzos, con excepción de los que como Ivi y Bardhi ya lo hacen, vayan sumando más con el paso de las jornadas. Pero el mejor fichaje del Levante es haber mantenido el bloque del ascenso. Desde luego es un dato que a Muñiz no le hayan dolido prendas en dejarse fuera a los tres últimos en aterrizar, sin que le temblara el pulso.

Un partido para la sorpresa

La soberbia del madridismo

Si el Real Madrid piensa que delante va a tener a un recién ascendido al uso, muchísimo mejor. No es buena receta la de menospreciar a este Levante perfectamente capacitado para competir en Primera. Los que piensan y han dicho sin rubor alguno que lo de hoy será un trámite van a llevarse una sorpresa desagradable.

