De chilena, de chiripa, con el tacón o de culo

Llevo un par de días dándole vueltas a un Manifiesto del Fútbol Callejero y a lo que me habría gustado marcar un gol de chilena delante de la chica que me gustaba y no me hacía caso. En realidad ni siquiera habría sido necesario que fuera de chilena. Me habría conformado con que me saliera de chiripa, con la espuela o con el culo. De cualquier forma con tal de que el balón hubiese hecho ruido al impactar contra la persiana del garaje. Sí, habría dado lo que fuera por marcar... Pero si te desesperas con Boateng y Nano Mesa es que no puedes imaginarte cómo mi menda lerenda encaraba puerta. Recuerdo que los partidos importantes acababan sin goles míos. Y aún me duele la humillación de cuando el juego se detenía porque mi equipo se caía a pedazos y teníamos que fichar a algún mayor para reequilibrarlo. Es, salvando las distancias, lo que el Levante está intentando con Rémy y Koné. Traer delanteros buenos (y mayores) para mejorar el rendimiento del equipo aun a costa de que, como le ocurre a Roger, a nadie le gusta que lo hagan de menos.

Las leyes de la calle

Aunque cada vez menos, la mayoría nos incorporamos al mundo con las leyes del fútbol callejero bien interiorizadas, sobre todo la más elemental de todas: Primero se eligen a los buenos y de ahí pirámide invertida hasta el carro del pescao. Y es que en los partidos de la plaza del barrio entrenadores no teníamos, pero sí directores deportivos. Seguro que Tito y Carmelo también hicieron sus pinitos de niños. Y también Quico, arremangado como está ahora que ya es mayorcito para fichar a Koné y concretar los puñeteros flecos de Rémy euro arriba, euro abajo. Que en verano se podría haber elegido mejor es un hecho. Y que este enero se podría haber hecho más rápido, pues también. Pero de que no está siendo cuestión de andarse con miserias ni de no echarle horas tampoco debe dudar nadie.

Lo que sea por un gol

Ojalá las polémicas en el fútbol profesional se resolvieran también a pares o nones. Pero va a ser que no. El Levante sabe que estar en Primera División es un pastel demasiado goloso como para ponerse a regatear. Así que de los 6 millones que hay para fichajes lo normal es que se gaste todo. Lo que sea por marcar un gol.

Más artículos de opinión de Rafa Marín, aquí.