Es cuestión de goles y también de mucha garra

Lo que compro y lo que no

Con sólo un fichaje de los del último día en la convocatoria, y después de quedar en el aire si la plantilla ahora es o no mejor que antes, el Levante recibió al Real Madrid con la vieja guardia yde titular. Y sí, el míster volvió a demostrar que sabe bien lo que se hace. Marcó el ghanés, ¡aleluya!, y remató la faena Pazzini, el mejor rematador que hemos visto en el Ciutat durante toda la temporada. Partidazo que debe marcar un antes y un después y en el que más allá de los goles lo mejor fue la piña para celebrar el empate. Con la garra dey la de, ojito, también se sumarán puntos.

La moto de que es una cuestión deportiva además de económica, desde luego, ni la compra Cristo ni Alá tampoco. Sin embargo, no seré yo quien blasfeme del fichaje de Fahad Al-Muwalad, todo un influencer por el que el club va a llevarse tres palos. Así que, dicho esto, a poco que esté aquí sin molestar, más que suficiente como inversión de futuro y nido de clics saudíes, también, para nuestra edición digital. De lo que sí que voy a rajar y además bastante, eso tampoco le va a sorprender a nadie, es de que sabiendo desde octubre que había que reforzar el ataque, los delanteros hayan llegado el 31 de enero. La teoría de que somos un recién ascendido y por eso el Leganés, el Getafe, el Deportivo y todo quisqui nos come la tostada, tampoco la compro. Y es que antes de pasarse un año en Segunda, el Levante ya fichaba...y sin dinero. Por contra, sí que voy a comprarle a Quico la mentira piadosa sobre Koné, que ya tendrá suficiente él con el sapo que se ha tragado y la falacia esa que se esparció sobre que estuvo a tiro hasta el último día (¡es que me parto!). Generoso que me siento, hasta a Tito le compro también lo que dijo de Muñiz, por sincero y porque en su día aplaudí también a Roig cuando vino a decir algo parecido de Escribá. Guste o no, y aquí no rajo de él, a los entrenadores quienes los ratifican son los resultados y las sensaciones en partidos como el de anoche.



Esto que no me lo vendan

Hay cosas que compro y otras que no, pero lo que no quiero que me vendan es que no pasa nada, porque eso no. Ahora que se ha terminado el mercado, y aunque la moral con el 2-2 está por las nubes, es cuando el club debe reflexionar en profundidad sobre qué modelo deportivo quiere para el futuro más inmediato, sea la próxima o no la última temporada de Quico Catalán.