Uno de cada cien y uno de cada un millón

Penaltis como el de Postigo a Kondogbia se pitan uno de cada cien. Goles como el de Coke, sin exagerar, se anulan uno de cada millón de veces en las que un defensa rival tumba a su propio compañero. La realidad, por supuesto la mía, es ésa. Y a partir de ahí, teniendo claro que ni tu como lector ni yo como plumilla hemos inventado el fútbol, allá cada cual si sus intereses y prejuicios se contradicen con la verdad. El hecho científico y real que han comprobado en la universidad de no sé dónde es que la objetividad es un reto imposible y que todos, incluidos tu y yo, somos inconscientemente parciales a la hora de interpretar cualquier cosa. Sin embargo, el problema viene cuando de manera consciente vamos seleccionando y omitiendo a nuestro antojo para, con total alevosía, ciscarnos en ella. Tan cierto es que los arbitrajes beneficiaron al Levante en las primeras jornadas como que lo del Derbi pasará a los anales de la historia negra granota. Y tan cierto es también que al Valencia lo venían acribillando como que no hubiese pasado nada por reconocer que sin Medié Jiménez el resultado muy probablemente habría sido otro. Tan sencillo como eso, en lugar de mezclar churras con merinas y poner a la altura cosas que no lo están, es admitir verdades que lo son y punto, desde las patadas a Guedes al no penalti de Zaza y la expulsión que debió haber sido de Róber Pier.

Quien no llora, no mama

Lo que no tiene vuelta de hoja son los números. El Levante, que se quedó otra vez sin sumar, no está en zona de descenso de puro milagro. Así que o los puntos llegan o las sensaciones nos las podemos meter por donde algunos se pasan la objetividad. Que el equipo últimamente va a más es un hecho, subjetivo, pero un hecho. Y que jugando como contra el Valencia y el Real Madrid lo normal es salvarse, también parece cosa segura. Lo que ocurre es que en esto del fútbol, como se demostró en Mestalla, no sólo dependes de ti. Y el filo de la navaja es mal sitio para equilibrios. Con Medié en la nevera y siendo el colectivo arbitral consciente de lo ocurrido, ahora habrá que ver si las quejas, respetuosas y fundadas más allá de tuits cargados por el diablo, tienen premio o pasan factura. Ya sabemos que la objetividad no existe, pero también que el que no llora, no mama.

Más artículos de opinión de Rafa Marín, aquí.