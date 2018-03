Y, de repente, te adelantan por la derecha

Paco López debuta esta tarde contra un rival que está jugando el rol que debería haber sido propiedad del Levante. Es decir, un equipo recién ascendido cómodamente instalado en mitad de tabla, rocoso y áspero, intenso en la presión, de los que rascan, hecho a imagen y semejanza de su entrenador y con futbolistas a prueba de rendimiento. El Getafe, que igual que el Girona fue de los que en Segunda División iba a rueda, se ha marcado un adelantamiento por la derecha en toda regla. Y eso duele. A estas alturas, y con el pobre Muñiz recién despachadito, las expectativas depositadas en un proyecto que lo tenía todo a favor son un lastre. Una decepción enorme, sin duda, que empaña la realidad de que el Levante está vivito y coleando en esa definitiva Liga de cuatro que va a ser la pelea por la permanencia. Una final-four en la que junto al Las Palmas parte como favorito y en la que a partir de ya hay que poner toda la carne en el asador. Y sí, hay tiempo de sobra.



La oportunidad de Paco

Lo dicho, que Muñiz ya no está, por desgracia ninguna sorpresa. Después del circo de la primera reunión, la segunda y definitiva fue breve, con el pescado vendido, y sin argumentos que no estuviesen ya manoseados hasta la saciedad. Por resumir, que el Consejo necesita un escudo y ése es ahora mismo el de la dirección deportiva. Eso no ofrece discusión. La realidad es que a día de hoy al frente del presupuesto más alto de la historia está un entrenador que empezó el año en Tercera y que tiene que ejercer sí o sí como revulsivo de un grupo deprimido en extremo. Mucha suerte, Paco, y que esto sea una oportunidad, pero de verdad.



Y a darle duro todos

El club se ha gastado casi todo de lo que tenía para gastar y aun así ningún delantero ha repetido gol. De cara a próximos mercados tampoco en plantilla hay un Deyverson o un Camarasa al que rascarle dinero más allá de Lerma que, ojo, sigue sin renovar. Los errores están detectados y ahora de lo que se trata es de tirar para adelante y aprender la valiosa lección de no volver a perder el tiempo con lo que no puede ser y, además, es imposible, principal pecado en los plazos de fichajes. Por lo demás, a contener la respiración. Y los futbolistas, a darle duro.



Más opiniones de Rafa Marín.