Un día te quiere la Juve, al otro le ganas al Madrid

Lerma no sólo jugará el Mundial de Rusia, sino que encima es titular en el centro del campo con Colombia por más que lo de ayer fuese un bolo con Egipto. Y Boateng no sólo va convocado con Ghana, sino que además marca goles, aunque sea de penalti contra Japón. Tanto uno, recién renoventeado, como el otro, insospechadamente revalorizado, son dos de los protagonistas de la semana en clave granota por sus logros de selecciones, ambos de enorme calado para el Levante. Sin embargo, con permiso de los dos, hay un tercer internacional que se ha ganado estos días los focos. Y es que Álex Blesa, el chico de oro de la cantera, no sólo es un fijo para España sub-16, sino que encima tiene a la Juventus tirándole los trastos.



¡Y aún no está Nazaret!

El remozado interés de la Juve por Blesa, un mediocentro zurdo al que el Levante blindó con un contrato creciente que le cubre hasta su posible debut con el primer equipo, habla del buen ojo para haber captado primero y retenido después a un talentazo en ciernes. Un chaval que, por cierto, antes que futbolista es persona, y también estudiante, motivo por el que tal vez en el club estén aguantando los caballos antes de promocionarlo más. A la espera de acontecimientos, vaya por delante que los cazatalentos italianos no son los únicos dispuestos a soltar el taco. Al final, más allá del trastazo del filial que nos ha dejado a todos un tanto aturdidos, talento en la escuela hay de sobra. Valga el ejemplo, sin ir más lejos, de los alevines que acaban de tumbar al Real Madrid en la Liga Promises. Cuando esté funcionando Nazaret puede ser ya la leche.



Tiempo de arrancar

Mientras que por abajo las cosas están así, de momento por arriba siguen paradas. Tras la locura de movimientos en los primeros días post-permanencia, lo cierto es que por segunda semana consecutiva se mantiene el periodo de calma en materia de mercado. Esto acaba de empezar, cierto. Tiempo hay de sobra y bien está eso de asimilar todo lo que ha ocurrido y de disfrutar del momento. Pero ojo, porque si el tema no arranca tampoco va a faltar quien definitivamente se ponga nervioso. De Coke a Lukic pasando por Róber Pier, Oier, Roger o Campaña, el proyecto de la próxima temporada no depende en estos momentos sólo de los fichajes necesarios para no tropezar con las mismas piedras.

