La tenista checa Petra Kvitova, hospitalizada tras sufrir asalto en su casa

La tenista checa Petra Kvitova, ganadora dos veces del torneo de Wimbledon y que acaba de revalidar con su país el oro en la Copa Federación, fue asaltada en su casa de Prostejov y se encuentra hospitalizada, informó la Federación de Tenis. "Se trata de una acción criminal casual y Petra está ahora en manos de los médicos" de un hospital de Brno, señaló el portavoz de la federación, Karel Tejkl.

La tenista zurda, de 26 años, sufrió cortes en los dedos de su mano izquierda.

Medios locales informaron de que el supuesto atacante, que aún no ha sido detenido, logró entrar en la casa de la deportista bajo un pretexto falso y se llevó 200 euros.

Kvitova había anunciado en las redes sociales que no participaría en la Copa Hompam, que se disputa en enero en la localidad australiana de Perth, debido a la rotura de uno de los huesos tarsianos del pie derecho. "Estoy muy decepcionada de no poder disputar la copa Hopman. La resonancia magnética muestra que la lesión está sanando, pero no tan rápido como quisiéramos", explicó la deportista en su cuenta de Facebook.