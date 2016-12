Petra Kvitova, tres meses de baja tras su operación

La tenista checa Petra Kvitova, doble campeona de Wimbledon, tendrá una convalecencia de tres meses después de someterse a una operación quirúrgica en la mano izquierda, informó el diario "Sport".

Kvitova, que es zurda, fue atacada en su domicilio de Prostejov, en el este de la República Checa, por un intruso que forcejeó con ella para robarla, causándole heridas de navaja en la mano izquierda, por lo que fue hospitalizada.

La tenista de 26 años y actual número 11 del ránking mundial WTA se sometió a una operación de tres horas y 45 minutos en un hospital de Brno, indicó el rotativo checo. "En la operación se le cosieron los tendones dañados de los dedos, ya que tenía lastimada la parte intermedia de los cinco dedos de la mano izquierda y dos nervios", precisó al diario el portavoz del equipo de la Copa Federación, Karel Tejkal.

Añadió que Kvitova tendrá la mano vendada dos días y luego entre seis y ocho semanas en cabestrillo."No debe sobrecargar los tendones cosidos durante tres meses", afirmó el portavoz.

Aunque el alcance de la lesión es grande, los facultativos indicaron que la deportista podrá jugar al tenis con normalidad después de su recuperación, según Tejkal.

Tras el incidente, el portavoz había asegurado que se trató de un "ataque criminal fortuito". El asaltante, que aún no ha sido detenido, entró en la casa con la excusa de medir uno de los contadores y se llevó unos 200 euros.

Kvitova confirmó el incidente en su cuenta de Facebook: "Cuando intenté defenderme, fui gravemente herida en mi mano izquierda. Estoy sobresaltada, pero afortunadamente viva", escribió. "La herida es grave y necesitaré ver especialistas, pero si sabéis algo sobre mí es que soy fuerte y lucharé. Gracias por todo vuestro amor y apoyo", añadió la tenista checa.

Poco antes del incidente, Kvitova había anunciado en las redes sociales que no participaría en la Copa Hopman, que se disputa en enero en la localidad australiana de Perth, debido a la rotura de uno de los huesos tarsianos de su pie derecho. "Estoy muy decepcionada de no poder disputar la copa Hopman. La resonancia magnética muestra que la lesión está sanando, pero no tan rápido como quisiéramos", explicó la deportista.

Kvitova agradeció todos los mensajes de apoyo que ha recibido tras el ataque.