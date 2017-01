Andújar: "Roberto Bautista es un jugadorazo"

El tenista Pablo Andújar, que actualmente se recupera de una operación en el codo que le ha impedido participar en al Abierto de Australia, señaló en una entrevista con Efe que cree que Rafa Nadal puede "meterse en la pelea" y volver a luchar por los grandes títulos esta temporada. "Lo he visto jugando muy bien, y creo que tiene muchas cosas que decir. Va a depender de los enfrentamientos directos, de verse mentalmente competitivo con los mejores, que ahora mismo son Djokovic y Murray", explicó.

"Creo que puede volver porque, como él mismo ha dicho, físicamente está bien y para un jugador como Rafa, que ha tenido tantas lesiones, esa situación le va a liberar mucho", agregó.

Andújar también tuvo palabras de elogio para Roberto Bautista, reciente ganador en Chennai, a quien incluso dio opciones en la lucha por el primer Grand Slam del año. "Roberto es un jugadorazo, un tenista que cada año sigue creciendo y tiene posibilidades de llegar a las ultimas rondas de un Grand Slam", indicó.

"Ahora parece que en Australia la pista está un poco más rápida y eso le beneficia. Los partidos que ha ganado le van a dar confianza y creo ha hecho muy bien en no jugar el torneo anterior. Le veo entre los candidatos a ganar el título", aseguró.

Sobre David Ferrer, comentó que "no ha tenido un gran comienzo de temporada", pero incidió en que "David es David y siempre va a dar lo máximo". "Igual ya no hablamos del jugador de hace tres o cuatro años, pero aún tiene muchas cosas que decir. A él no le gusta jugar con los zurdos y en primera ronda ha ganado bien y no ha podido empezar mejor en Australia".

Andújar, miembro del equipo español de Copa Davis y ganador de cuatro títulos ATP, fue operado hace dos meses del codo, tras recaer de una lesión que el pasado año ya le mantuvo seis meses fuera de las pistas.

El tenista reconoció que psicológicamente fue duro sufrir esa recaída, aunque se mostró satisfecho de haber podido empezar a entrenar otra vez y aunque no quiso fijar con exactitud el momento de su vuelta a la competición para la gira de Sudamérica, sí que reconoció trabaja para eso. "Estoy empezando a entrenar ahora tras dos meses desde que me volví a operar y llevo tres días tocando pelota. Estoy contento porque las sensaciones son buenas, pero tengo que ir poco a poco porque este es un proceso muy largo y no quiero equivocarme como ya me equivoqué la anterior vez", comentó.

"Prefiero ir poco a poco y hasta que no esté recuperado al cien por cien no volveré. El primer objetivo siempre ha sido empezar dentro de un mes en la gira de Sudamérica, pero voy paso a paso porque si no llegas a ese plazo te llega la decepción y tampoco quiero estar en ese estado que ya sufrí antes", dijo.

"Lo primero es recuperar mi salud y luego recuperar mi juego", concluyó.