Carlos Moyá quiere a Rafa Nadal en la final

Carlos Moyá confía a muerte en Rafael Nadal y complacido con la forma y la entrega que ha demostrado su pupilo en este Abierto de Australia, "muy cerca del cien por cien", no firma solamente las semifinales, sino que aspira a más.

Así lo ha señalado el ahora entrenador del ganador de 14 grandes, que ante el duelo contra el búlgaro Grigor Dimitrov en la penúltima ronda afirma con rotundidad: "Yo sé con quien estoy".

"Para llegar a las semifinales tienes que haber sufrido, jugado bien, haberte sobrepuesto a situaciones comprometidas", dijo Moyá sobre la trayectoria de Nadal este año en Melbourne. "Es algo que todos los que han ganado han tenido que hacer. Ahora son solo dos partidos los que quedan y está en la situación en la que todos queríamos, y muy cerca del cien por cien".

Cerca de su cuarta final en Melbourne, Moyá recuerda que Nadal tiene ya la experiencia necesaria en ese tipo de rondas. "La tiene y mucho más. Ahora hay que intentar no romper las rutinas que te han traído hasta aquí y fuera de la pista descansar lo máximo posible y desconectar también", dijo.

Moyá no pone ni un solo pero a su discípulo y amigo. "No hay ningún pero, hay que tener altibajos porque al final es una batalla donde prevalece el más fuerte, y Rafa lo ha sido en cada partido que ha disputado. Ha tenido momentos en los que ha tenido que dar la vuelta con coraje, con valentía, como es él. Prefiero que haya llegado así, que no ganando en tres sets cada día y sin haber tenido un sobresalto", destacó.

Moyá admitió que el partido contra Raonic fue algo especial para él. "Confió en mi el año pasado para estar en su equipo, y es algo que siempre agradeceré. Es un jugador muy profesional y le deseo lo mejor", dijo.

Tampoco quiso colgarse medallas por sus consejos para ganar al canadiense. "Al final es Rafa el que juega, el que ejecuta cualquier plan que pueda haber. Yo le dije cosas que no le sirvieron en Brisbane", recordó. "Veía a Rafa controlando mejor que allí, un poquito mejor, porque Milos iba al límite. Yo le conozco algo más que los demás pero al final el mérito es del jugador".

Ante Dimitrov, Moyá cree que el Rafa de ahora es "capaz de ganar a cualquiera", y que habrá que centrarse en sus esquemas, "teniendo en cuenta las fortalezas y las flaquezas" del rival. "Es un partido totalmente distinto y Rafa está acostumbrado a cambiar de rivales totalmente distintos de una ronda a otra", dijo. "Respetando a Dimitrov, estamos ante Rafa, que cerca de su gran nivel es capaz de ganar a cualquiera, sin ninguna duda. Creo que mañana nos tenemos que centrar mucho en lo nuestro, obviamente", prosiguió.

"No hay que centrarse solo en eso", dijo sobre cargar el juego al revés a una mano del búlgaro, "sino en el juego que hace ahora, en ser agresivo, ir variando, imprimir un ritmo alto de bola y no dejar que Grigor se apoye demasiado porque es un jugador que si controla el partido es muy difícil de ganar, y lo demostró contra Goffin. Hay que intentar incomodarle", apuntó.

"Dimitrov tiene mucha variedad, el saque y la derecha le están funcionando muy bien, tiene buena mano, es buen atleta y bastante completo en general", dijo del búlgaro.

"Yo sé con quien estoy y lo que se tiene que aspirar es al máximo", matizó Moyá. "Se pueden perder partidos pero a la larga yo estaba seguro que volvería el Rafa que hemos visto siempre".

"Desde que hablé por teléfono con él por primera vez, desde que he visto como está entrenando, sabía que tarde o temprano los partidos y los resultados iban a salir", afirmó. "No sabía si esta semana o al mes que viene, o en dos meses. Lo importante es que estuviera sano, porque lo demás yo veía que lo tenía", explicó sobre su punto de vista con respecto al de Manacor.

"Está motivado, con ganas, está abierto a hacer pequeñas adaptaciones en su juego y lo hace en los entrenamientos. Por tanto, sabiendo con quien estoy no firmaba las semifinales", dijo Moyá.