"Hace unos meses Rafa Nadal y yo estábamos para partidos de caridad"

Tras ganar a Wawrinka en semifinales, Roger Federer no tiene dudas sobre el rival que preferiría en la final (consulta aquí cómo seguirla en directo) para tener más opciones de ganar un nuevo Grand Slam en Australia, aunque admite que un duelo contra Rafa Nadal sería especial y épico después de años sin cruzarse y de las lesiones que afectaron a ambos en los últimos meses.



"Grigor puede ser similar a mí, pero él no soy yo", dijo Federer sobre el jugador búlgaro. "Tiene una personalidad diferente. Sobre el papel es más fácil porque nunca me ha ganado, pero eso no me da el título, porque ahora es un jugador diferente. Probablemente penséis que tengo algo más de oportunidades de vencer a Dimitrov que a Nadal. Pero a quien le importa. Al final lo que importa es ganar o no", prosiguió Federer en declaraciones recogidas por Efe.



"Estoy en la final, y lo sé. Se que tengo la oportunidad de ganar el domingo y estoy en una buena posición para hacerlo, independientemente de quien sea. Será especial, contra quien sea, porque uno irá por su primer Slam, y si no habrá una épica batalla con Rafa".



Elogios a Rafa Nadal

Enfrentarse a Rafa es el mayor desafío del tenis. Soy el fan número uno de Rafa, es un competidor increíble y en el pasado tuvimos muchas batallas épicas".

Eso sí, el campeón suizo se deshizo en elogios hacia Nadal.

El suizo añadió que "creo que ninguno de los dos pensábamos hace unos meses que podíamos llegar a la final de Australia". Y es que ambos se vieron obligados a acabar su temporada antes de horas por sus respectivas lesiones.

