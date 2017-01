Zasca a Federer por su "trampa legal" contra Nadal

La final del Abierto de Australia entre Roger Federer y Rafa Nadal sigue dando que hablar días después y en esta ocasión no ha sido para alabar el juego y el regreso de ambos al máximo nivel, sino para criticar al suizo por una acción que no gustó a todos.

De hecho, una leyenda del tenis como Pat Cash, campeón de Wimbledon en 1987, no ha dudado en criticar al suizo por lo que considera una maniobra poco ética en la final contra el manacorense, la de solicitar un tiempo muerto para asistencia médica antes del inicio del quinto set. Así lo explicó en declaraciones a la BBC. "Es engañar y está permitido. Es una trampa legal, pero aún así no está bien".

En la semifinal de Federer ante Wawrinka, el exnúmero 1 mundial también solicitó atención médica, pero no ha dudado de defenderse de las acusaciones de Pat Cash. "La pierna me ha dolido desde segunda ronda. He podido soportar el dolor. Por alguna razón, contra Stan lo tuve en ambos lados de la ingle. (...) Me dije a mí mismo, estas son las reglas y puedes usarlas. No debemos usar estas reglas para abusar del sistema. Creo que he liderado ese camino durante 20 años. Así que ser critico es exagerado. Soy el último en pedir un tiempo médico. No sé de que está hablado Cash".