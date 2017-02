Sara Sorribes debutará en el grupo Mundial con España

Conchita Martínez, capitana de la Selección Española Mapfre, ha dado a conocer este miércoles el equipo que afrontará los días 11 y 12 de febrero la eliminatoria de primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Federación frente a la República Checa en Ostrava, y que estará compuesto por Garbiñe Muguruza, Lara Arruabarrena, Sara Sorribes y María José Martínez.



España vuelve al Grupo Mundial, compuesto por ocho equipos, después de lograr el pasado año el ascenso a la primera categoría venciendo en el play-off a Italia en Lleida. Se enfrenta al equipo dominador de esta competición en los últimos años, dado que ha sido campeón en cinco de los seis últimos años, las tres últimas ediciones de forma consecutiva. En total cuenta con 10 títulos (incluidos los que logró como Checoslovaquia). España ha ganado la Copa Federación en cinco ocasiones (1991, 1993, 1994, 1995, 1998).



Es el quinto enfrentamiento que dilucidan España y la República Checa, con un balance equilibrado de dos victorias para cada combinado. La última vez que se midieron fue en la eliminatoria de primera ronda del Grupo Mundial que disputaron en 2014 en Sevilla, y que concluyó con victoria de las checas por 2-3, en una serie que acabó en lunes debido a la lluvia.



El doctor Ángel Ruiz Cotorro, jefe de los servicios médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), ha indicado que la jugadora Carla Suárez no ha podido recuperarse a tiempo de las molestias en su hombro derecho, que presenta desde la pretemporada, por lo que no ha podido ser seleccionada por Conchita Martínez.



"Es una lástima no poder contar con Carla en esta ocasión, nos consta que ha hecho todos los esfuerzos para poder estar con el equipo y le deseamos que se recupere de la mejor manera y lo antes posible. Seguro que podremos contar con ella en próximas eliminatorias", ha explicado la capitana Conchita Martínez.



Por su parte, Carla Suárez ha dicho que "me siento triste por no poder estar en Ostrava después de jugar todas las series de 2016 y lograr como equipo el ascenso a Grupo Mundial. El motivo es la lesión del hombro derecho que vengo arrastrando desde la pretemporada y que me ha dificultado competir en el inicio del año. He intentado apurar hasta el último momento para participar en una eliminatoria que me hacía ilusión disputar".

