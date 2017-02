Roberto Bautista jugará el segundo partido ante Croacia

El gijonés Pablo Carreño, número 26 del ranking ATP y número 2 del equipo español, se medirá a Franko Skugor, primera raqueta de Croacia y 223 de la lista profesional, en el partido que pondrá en marcha la eliminatoria que desde este viernes y hasta el domingo dilucidarán en Osijek Croacia y España, correspondiente a la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis. Así ha quedado establecido en el sorteo que ha tenido lugar este jueves y que también ha deparado el enfrentamiento en el segundo partido del día entre Roberto Bautista, número uno español y 16 del ranking ATP, y Ante Pavic, 486 del ranking individual ATP. Para el dobles del sábado han sido designados por la capitana española, Conchita Martínez, Feliciano López (12) y Marc López (10), que se medirán a Marin Draganja (114) y Nikola Mektic (65) en el Sportska Dvorana Gradski Vrt, con capacidad para 3.500 espectadores. «Al final tienes que jugar todos los partidos, me parece bien el sorteo, va a ser una buena experiencia para Pablo empezar la eliminatoria. Ya tiene la experiencia de Rumanía aunque no fuese un partido con la eliminatoria viva pero seguro que le ayudará para estar bien ahora», ha explicado Conchita Martínez. «Nosotros nos vamos a centrar en lo nuestro, con todo el respeto al rival. Queremos sacar lo mejor de nosotros para intentar ganar. Nunca te puedes confiar porque jugar la Davis no es fácil, hay nervios y tensión, además jugamos fuera, pueden pasar mil cosas», ha apuntado. Roberto Bautista, por su parte, ha explicado que «tenemos un buen equipo para afrontar todos los partidos de esta eliminatoria y tenemos confianza en que salga bien. Para nosotros obviamente es mejor que ellos no tengan a sus mejores jugadores, pero no quiere decir que la eliminatoria no vaya a tener dificultades».

