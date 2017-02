Bychkova sacude el tenis mundial

La tenista rusa Ekaterina Bychkova ha desatado una tormenta en el mundo del tenis con una polémica entrevista en Eurosport. Bychkova critica a compañeros y compañeras por su orientación sexual o comportamiento fuera de la pista, y tiene palabras muy desafortunadas sobre India, a donde dice no volverá jamás

"En el tenis hay un montón de mujeres lesbianas, una de cada diez aproximadamente. Yo me enfadaba en el vestuario porque estaban todo el tiempo mirando. Me da igual con quién duerman, pero que no me miren y se entrometan en mi espacio privado", asegura Bychkova, quien no contenta con eso, da nombres: "Rennae Stubbs, Lisa Raymond, Eleni Danilidou, Casey Dellacqua, Carla Suárez...", asegura.

Pero no se queda ahí. Bychokova 'dispara' también a dos estrellas como el valenciano David Ferrer y el suizo Stan Wawrinka. "David Ferrer fumaba antes casi un paquete de tabaco al día. No entiendo cómo luego podía correr. Algunas tenistas belgas también fuman y beben. Me quedé sorprendida de que luego jugaban mejor que yo. A veces es necesario relajarse. Ir a la discoteca, fumar... y no hablo sólo de un cigarrill", afirma.

De Wawrinka dice que "es un absoluto juerguista. Iba a todas las fiestas en cada torneo. No sé cómo hacía para levantarse al día siguiente y poder jugar. He oído hablar mucho de las aventuras de Stan en San Petersburgo".

Por último, ha tenido muy duras palabras hacia la India, a donde dice que no regresará. "Fui a la India por primera y última vez en 2006. No volveré a ir nunca jamás. No hay limpieza. Las personas no se duchan y duermen en la calle. Los hoteles tienen esos ventiladores antiguos colgados en el techo, totalmente negros porque no se han lavado desde que se colgaron. Existen muchos leprosos allí. Gente sin brazos, sin piernas. Las infecciones se han multiplicado y la gente nace ya con defectos", confiesa.

