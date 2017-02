David Ferrer: "Voy a cumplir 35 años y he de reinventarme para mejorar"

Acabada ya la gira australiana y antes de viajar hacia Buenos Aires, David Ferrer atendió a SUPER para dejar claro que está recuperando sus mejores sensaciones y que acepta el reto de volver a estar entre los mejores después de un duro 2016. Tiene los ejemplos recientes de Federer y Nadal y recalca que Bautista es su relevo natural en el tenis valenciano

¿Cómo se encuentra en este principio de temporada?

En el último Grand Slam un poco mejor, al principio me costófísicamente, pero bien. La verdad es que el partido ante Roberto Bautista fue bueno, aguanté bien física y tenísticamente aunque perdí, pero este año acaba de empezar y estoy en una fase de mejorar.

¿Se motiva más después de las dificultades del año pasado?

Más que tener más ganas, estoy tranquilo conmigo mismo porque vuelvo a competir y ganaré o perderé, pero me siento mucho más competitivo que el año pasado, cuando hubo dos o tres meses en los que no lo sentía y eso fue lo que más me afectó a nivel personal. Pero ahora estoy bien, con ilusión y ganas de afrontar este año para intentar hacer un buen año y ser competitivo siempre.

¿A qué achaca su bache del año pasado?

A un poco de todo. Es normal cuando llevas tanto tiempo arriba y sin lesiones, que sea difícil mantenerse cuando no es así. Voy a cumplir 35 años y acepto que son cosas que pasan y que hay que llevarlas lo mejor posible. He de intentar reinventarme para mejorar y motivarme para volver a ser competitivo llegue o no al top ten.

No le vendrá mal el ejemplo de Federer y Nadal en Australia cuando muchos ya les daban por enterrados tenísticamente...

Sí, pero la verdad es que son jugadores muy buenos y siendo tan buenos es más fácil reinventarse, sobre todo con Federer que estuvo tanto tiempo parado. Rafa ya el año pasado jugó bien, lo que pasa es que se lesionó, pero tiene cinco o seis años menos que Federer y aún le queda mucha cuerda. Roger juega ahora más rápido, no hace tanto peloteo y tiene tantas variantes que lo puede hacer?

¿Entonces podrá seguir su ejemplo este año?

Sí, yo quiero dar guerra, tengo la ilusión y la motivación para hacerlo, hago esto porque me levanto cada día y no lo veo como un trabajo sino con la ilusión de hacer todo lo posible para hacer un buen año. El día que esté cansado y no me vea compeittivo ya pensaré de otra manera.

¿Físicamente ha cambiado mucho respecto a hace cinco años?

Sí, no puedo tener la misma carga que hace tres años, he de tener más prevención ante posibles problemas en tendones y codos, pero es aceptarlo y sacar toda la energía en los partidos, con intensidad en los entrenamientos pero sin tanta carga como antes.

Una cosa es consecuencia de la otra, pero ¿le motiva más recuperar ranking ATP o volver a jugar finales y pelear por títulos?

Sí, es algo que va un poco unido, pero la verdad es que me hace ilusión volver a ganar otro torneo, estar de nuevo entre los 20 primeros y, sobre todo, ser competitivo. Mientras me vea así con los mejores seguiré intentándolo. Pero mi objetivo también es disfrutar un poco de todo lo que he conseguido en los torneos profesionalmente hablando y sentirme bien conmigo mismo en cada partido que juegue.

¿Sigue teniendo en mente la Copa Davis o es algo cada vez más difícil de cuadrar en el calendario?

Es difícil, acabé Australia y hablé con Conchita, tenía problemas de codo que llevo arrastrando desde hace tiempo, problemas de tendones. Cuando juegas a cinco sets y vienes de una gira tan larga de cuatro semanas, hay que aprender a dosificarse. Aunque me gusta e ilusiona la Copa Davis, he de dosificarme.

¿Cómo será el David Ferrer de después del tenis?

Seguro que no me alejo mucho y seguiré vinculado al tenis. Me llena estar en la Academia de Xàbia para poder ayudar y ya se verá, tengo más proyectos, pero pasaré a una etapa diferente de estar más tiempo en casa con mi familia porque toda mi vida he estado fuera.

Entonces no le veo como entrenador...

Bueno, podría intentar combinar las dos cosas, quizá jugar el sénior, pero sobre todo querría tener más tiempo para mí y es verdad que los entrenadores viajan mucho.

¿Tiene la sensación de que quizá hay más jugadores que nunca candidatos a ganar cada título?

Sí, quizá ahora un poco más porque en los últimos diez años Djokovic, Murray, Federer y Rafa lo han ganado casi todo, ahora hay jugadores jóvenes que en un par de años van a estar ahí como Zverev, Thiem o Kyrgios, que son muy buenos y tienen una gran proyección. Incluso Dimitrov, un jugador con mucho talento que se había parado un poco, pero que parece que ha recuperado otra vez esas buenas sensaciones.

¿Cómo ve en esa lucha a Roberto Bautista, al que en más de una ocasión ha señalado como su sucesor en el tenis valenciano?

Roberto es un jugador que ya está entre los mejores, es difícil decir si va a conseguir un Grand Slam o un Masters 1000. Claro que puede hacerlo porque es un jugadorazo y tiene una gran proyección aún, es muy competitivo, tienen muchas variantes y es muy estable mentalmente. Yo tuve la suerte de coincidir con Juan Carlos Ferrero, que me ayudó muchísimo. No quiere decir que fuera su relevo porque él fue número 1 del mundo y fue el pionero del tenis valenciano a nivel top. A mí me ayudó para poder llegar a ser top ten. Yo no sé si Roberto podrá ser 3 del mundo o no porque tiene que hacer su camino, pero lo que fui yo para Ferrero lo es él para mi. Después vendrá otro jugador que sea su sombra. Me llevo muy bien con él y espero que pueda ayudarle coincidir conmigo.

Con la perspectiva del tiempo siempre se valoran más las cosas, pero ahora que ha bajado posiciones en el ranking, ¿valora más el hecho de haber estado tantos años entre los cinco mejores?

Sí, ahora que veo los jugadores que tengo por delante pineso en los siete Masters que he jugado, en el hecho de haber llegado a ser el número 3 del mundo, en los 26 torneos que he ganado. Miro hacia atrás y sé lo difícil que es, sobre todo por haber estado tantos años a un alto nivel porque lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. Por eso ahora en mi nueva etapa intento que sea como un reto el reinventarme para acercarme a todo esto.

¿Cuál es su próximo calendario de torneos tras Buenos Aires?

Después de Buenos Aires iré a Río y de vuelta a casa para preparar la temporada de pista rápida en Indian Wells y Miami.

Vuelve a Buenos Aires después de tu doble duelo con Del Potro a final de año. ¿Se siente especialmente querido allí?

Sí, además allí se vive mucho el deporte, se lo toman mucho más en serio que en cualquier otro país y es sorprendente. Siempre me han tratado muy bien.