Estados Unidos le pone un himno nazi a Alemania

Nueva polémica con los himnos en el tenis. Como le sucediera a España en Australia con el himno de la II República en 2003 -o fuera del tenis como a Ander Mirambell-, Alemania sufrió este fin de semana un garrafal error por parte de la Federación Estadounidense de Tenis.

Durante la eliminatoria entre Estados Unidos y Alemania de la Fed Cup en Hawaii, la organización americana mandó interpretar un himno que incluía una estrofa utilizada por los nazis, en lugar del himno oficial alemán actual.

"Fue un momento que me dejó en 'shock'. Es con diferencia lo peor que me ha pasado en mi vida", explicaba Andrea Petkovic tras el incidente. La tenista alemana fue la más crítica con lo sucedido. "Fue la encarnación de la ignorancia. Estamos en 2017, estamos en el siglo XXI. Y algo así no puede ni debe pasar. Nunca en mi vida me sentí tratada con menos respeto. Si jugáramos en Tumbuctú o en algún lugar perdido, de acuerdo, pero ¿en Estados Unidos? ¿En el siglo XXI?", aseguró.

