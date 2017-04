Sharapova regresa a las pistas tras 15 meses sancionada

La rusa María Sharápova reapareció este miércoles tras quince meses alejada de las pistas por una sanción por dopaje, con una victoria en dos mangas (7-5 y 6-3) ante la italiana Roberta Vinci en la primera ronda del torneo de Stuttgart (Alemania).

La rusa se apuntó la primera manga tras levantar un 0-2 en el arranque. Tras llegar igualadas al 5-5, Sharápova se apuntó los dos últimos juegos para el 7-5.

En el segundo set, Sharápova rompió el servicio de su rival en el primero y el último set para cerrar la victoria con un 6-3. El partido duró una hora y 43 minutos.

Con este partido, Sharápova, que acaba de cumplir 30 años y que ha ganado este torneo en 2012, 2013 y 2014, hizo su regreso a las pistas después de quince meses de estar apartada al ser sancionada por el consumo de Meldonium.

El último encuentro de la jugadora rusa, que ocupó el puesto de número uno del mundo durante 21 semanas, y que ha ganado cinco torneos del Grand Slam en su carrera, fue en los cuartos de final del Abierto de Australia de 2016, donde cayó ante la estadounidense Serena Williams.

Contra Vinci, 36 del mundo y de 34 años, Sharápova sigue sin ceder un solo set. Perdió únicamente cuatro juegos entre los dos precedentes: Indian Wells en 2012 y Abierto de Estados Unidos en 2007.

Maria Sharápova se enfrentará en octavos de final contra su compatriota Ekaterina Makarova, verdugo el martes de la polaca Agnieszka Radwanska, séptima cabeza de serie.

Tras el partido, Sharapova comentó "ganar es el mejor sentimiento del mundo. Es fantástico empezar con victoria. Ha sido una victoria muy especial, porque he esperado esta victoria durante meses. Ha sido mucho tiempo sin jugar, el máximo que he pasado, lesiones aparte".

