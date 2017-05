El gran rival de Nadal no estará en Roland Garros

Sorpresa en el mundo del tenis. El número cinco del mundo, y campeón del único grande disputado en esta temporada 2017, Roger Federer, no participará en Roland Garros. Así lo ha anunciado el propio tenista suizo, que prefiere evitar jugar en tierra batida para preparar mejor las temporadas de hierba y pista dura, especialmente Wimbledon y el US Open. Sin duda, una mala noticia para los aficionados al tenis, pero buena para sus rivales, especialmente para un Nadal que se queda sin su gran rival esta temporada en su camino hacia su décimo Roland Garros. Este es el comunicado que ha emitido Roger Federer anunciado su renuncia a Roland Garros:

"Queridos fans. Desafortunadamente, he decidod no participar en Roland Garros. He estado trabajando duramente, tanto dentro como fuera de la pista, durante el último mes, pero con la intención de poder seguir jugando en el ATP World Tour varios años más, creo que es lo mejor para mí saltarme la temporada de tierra batida para preparar las de hierba y pista dura. El comienzo del año 2017 ha sido mágico para mí, pero tengo que reconocer que gestionar bien mi calendario va a ser clave en mi longevidad como tenista. De esta forma, mi equipo y yo hemos concluído hoy que jugar solo un torneo de tierra batida no era lo mejor para mi tenis y mi preparación física para el resto de la temporada. Echaré de menos a los aficionados franceses, que siempre me han apoyado mucho, y espero verles en el Roland Garros del próximo año. Roger."