Bautista tira de casta y remonta a Pablo Carreño

Casi tres horas de dura batalla tuvo que sufrir Roberto Bautista Agut para colarse en los octavos de final del Masters 1.000 de Roma. El español Pablo Carreño demostró por qué es uno de los mejores jugadores emergentes del circuito y puso contra las cuerdas al tenista de Benlloch, que perdió el primer set en el ´tie-break´, pero que se rehizo en los dos siguientes para acabar llevándose la victoria por 7-6 (6), 1-6 y 4-6. Antes, en el turno de mañana, David Ferrer no había podido sumar su victoria 701 como profesional, al caer de nuevo ante el japonés Kei Nishikori, quien ya fuera su verdugo la pasada semana en el Mutua Madrid Open. Tras Ferrer le llegó el turno a Nadal, que apenas estuvo en la pista por la lesión de Nico Almagro que le obligó a retirarse del encuentro.

En el mejor partido de la jornada en el Foro Itálico de Roma, Bautista y Carreño regalaron al público tenis de muchos quilates. En el primer set, el jugador asturiano tomó ventaja desde el principio con una rotura del saque del valenciano. Aún así, Bautista se recuperó y consiguió llevar la manga a la muerte súbita, en la que Carreño se hizo con la victoria de forma ajustada. El esfuerzo de este primer set pasó factura al tenista de Gijón y Bautista lo aprovechó, apuntándose el segundo por un contundente 6-1 y dejándolo todo para la tercera manga. En el definitivo acto, de nuevo Bautista comenzó perdiendo su saque, pero lo recuperó de inmediato y salvó un eterno quinto juego, donde evitó el ´break´ hasta el seis ocasiones. Bautista esperó su momento y, al resto, lanzó el ataque que le dio la victoria.

Con este sufrido triunfo, el tenista de Benlloch, que ya fue campeón del torneo de Chennai este año, consiguió el mejor resultado de su carrera en la tierra batida del Foro Itálico romano, al llegar a los octavos de final, donde le espera el serbio Novak Djokovic. Bautista ya sabe lo que es ganar ante el exnúmero uno del mundo, ya que le derrotó en las semifinales del torneo de Shanghái, en el octubre de 2016. Sin embargo, Djokovic cuenta con un récord más que favorable contra Bautista, ya que le ganó en las otras cinco veces en las que se midieron.

Por otra parte, David Ferrer, que cayó contra Nishikori, lamentó haber fallado en «los momentos importantes». «Estuve mejor con respecto a Madrid, jugué mas agresivo, no perdió tanto la iniciativa, pero fue una lástima no aprovechar un 0-30 con 5-4 en el primer set», aseguró el de Xàbia. Pese a la eliminación en la segunda ronda, Ferrer dijo que notó mejoras en su tenis con respecto a las semanas precedentes. «De positivo me llevo el hecho de que sé un poco más a lo que juego. Estoy compitiendo en cada partido y esto me hace pensar que puedo crecer», aseguró.

Por último, Rafa Nadal apenas tuvo que esforzarse para avanzar de ronda por la lesión de Almagro, y declaró que salió de la pista «con una sensación desagradable» y decepcionado por el problema físico de su compañero. «Sufrió una lesión que podría ser complicada. La manera de lesionarse no ha sido positiva, es peligrosa. Ojalá que sus condiciones sean mejores de lo que parece en este momento», dijo el tenista balear sobre Almagro.