Maldini se pasa al tenis

Paolo Maldini disputará el Challenger de Milán de tenis que comienza el 26 de junio. El mítico defensa del AC Milan ha recibido una invitación para jugar el dobles sobre la tierra batida de la ciudad italiana después de ganar el torneo que organizó el Club Aspria Harbour di Milano junto al que será su compañero en el Challenger, Stefano Landonio, extenista que trabaja en el club donde se disputa el torneo.

"Paolo tiene un buen servicio y un toque discreto. No muestra nada en especial, pero no tiene puntos débiles", analizó Landonio. Y amplió "Si hubiera empezado antes, trabajando en la técnica... quien sabe. Ciertamente, en virtud de su pasado, él tiene dones mentales y físicas fuera de lo común. En el plano mental no sufre de ninguna manera en momentos delicados, que es realmente genial".