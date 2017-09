La curiosa felicitación de Boris Becker a David Ferrer

El histórico tenista alemán ya retirado Boris Becker felicitaba por Twitter a David Ferrer la pasada semana al superar el de Xàbia en Cincinnati sus 714 victorias en ATP. «¡Felicito a Ferrer por su victoria 714 en ATP y superarme como el duodécimo tenista de la historia con más triunfos! ¡¡¡Bien hecho, amigo!!!».





Congrats to @DavidFerrer87 for winning his 714th match and surpassing me for 12th spot on the all time list ! Well done My friend !!!

Thank you very much @TheBorisBecker but although I have more matches won I can never compare to you as a tennis player!! https://t.co/z6ksIoMTXb