"Puedo superar a Roger en Grand Slams"

El tenista Rafa Nadal, actual número uno del mundo, se mostró este miércoles en Praga entusiasmado por poder liderar el equipo europeo en la nueva ´Copa Laver´ que enfrenta a partir del viernes a este conjunto contra el resto del mundo en la capital checa.

«Significa mucho tener a mi lado a estos impresionantes jugadores», manifestó Nadal sobre sus compañeros de equipo, el suizo Roger Federer (2), el alemán Alexander Zverev (4), el croata Marin Cilic (5), el austríaco Dominic Thiem (7) y el checo Tomas Berdych (19).

Capitaneados por el legendario jugador sueco Björn Borg, los europeos se enfrentarán en el O2 Arena de la capital checa al equipo mundial, dirigido por el mítico tenista estadounidense John McEnroe.

La selección mundial estará compuesta por los estadounidenses Sam Querrey (16), John Isner (17), Jack Sock (21) y Frances Tiafoe (72), el australiano Nick Kyrgios (20) y el joven canadiense Denis Shapovalov (51), de tan solo 18 años. Tiafoe se ha unido al equipo en el último momento tras la retirada del argentino Juan Martín del Potro (24).



Objetivo "muy difícil"

El de Manacor ve también posible superar el récord de Grand Slams que posee actualmente el tenista suizo con 19. Nadal, con 16, dijo en un encuentro con los patrocinadores que «sí, se puede superar, pero es muy difícil».

«Del dicho al hecho hay un trecho. Nadie me garantiza que jugaré hasta los 36 años. Yo jugaré hasta que mi cuerpo y mi mente me lo permitan» añadió el número uno del mundo. «Mi gran objetivo ahora es jugar los mejor posible los próximos torneos. La temporada hasta hoy está muy bien, pero ahora veremos qué pasa hasta noviembre. Nunca he ganado el Masters y claro que me gustaría ganarlo, haré todo lo posible» finalizó.