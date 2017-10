La opinión de Rafa Nadal sobre Anabel Medina

Rafa Nadal no ha dudado en dar su opinión sobre la elección de Sergi Bruguera y Anabel Medina como nuevos capitanes de España en la Copa Davis y la Copa Federación, respectivamente, aunque no desveló si el próximo año jugará en el torneo masculino de naciones.

"Sergi Bruguera es un jugador que lo merece por los éxitos que ha logrado en su carrera como tenista y por lo que nos ha representado alrededor del mundo durante muchos años, creo que es buena elección", subrayó el manacorí en la rueda posterior a su triunfo en el Abierto de China.

"También había otras elecciones que hubieran sido buenas, pero por edad Sergi estaba con ventaja", destacó, y añadió que el barcelonés, de 46 años, ha seguido todo el tiempo dentro del circuito ATP como entrenador del francés Richard Gasquet.

De Anabel Medina, Nadal aseguró que es "una chica que ama este deporte y ha seguido siempre involucrada en el circuito", por lo que le deseó "lo mejor".

Nadal también puntualizó que el título de capitán de selección en tenis "tiene que ir rotando sobre todo en países como España, donde ha habido tantos jugadores que han triunfado y nos han representado bien alrededor del mundo".

El jugador, exultante por ganar en Pekín 12 años después de su triunfo aquí en 2005, cuando era un joven de tan sólo 19, no quiso soltar prenda sobre su posible participación la próxima temporada en la Copa Davis.

"Mi disponibilidad es una cosa privada entre Sergi y yo. Ya hablé con él en su día, sabe cuál es mi postura y a falta de meses no voy a decir una cosa u otra, porque tendría poco sentido", resumió enigmáticamente el manacorí.



Victoria en Pekín

Por otra parte, tras hacerse este domingo por segunda vez con el título en Pekín, Nadal señaló que jamás habría soñado en ganar el torneo por segunda vez doce años después.

"Cuando gané en 2005 nunca podría soñar en ganar aquí de nuevo doce años después", dijo el campeón español tras obtener el sexto título esta temporada, y calificar su triunfo ante el australiano Nick Kyrgios como "una gran victoria".

"Me ganaste en Cincinnati" le recordó Nadal a Kyrgios en la entrega de trofeos, "te felicito por tu gran semana aquí y hay que decir que tienes un gran futuro". añadió sobre su rival.

Kyrgios aceptó la derrota con deportividad y elogió a Nadal. "Lo que has hecho es increíble, ganando el US Open y volviendo a ser el número uno del mundo, bienvenido de vuelta a casa", señaló el australiano.



El Masters su gran objetivo

Rafa Nadal reconoció también que el Torneo de Maestros de Londres, el próximo mes, es ahora uno de sus grandes objetivos en su carrera, dado que "es el torneo más importante" que le queda.

"Es cierto que es un torneo que no he podido ganar nunca, (...) en el que no he tenido mucha suerte", destacó este domingo el balear, ganador este domingo del Abierto de China, su sexto título del año.

"Llevo más o menos 11 años clasificándome. Me ha tocado siempre jugar en la superficie más complicada para mí... no ha podido ser, pero vamos a intentarlo de nuevo", señaló Nadal sobre el torneo londinense.

El Masters reunirá a las ocho mejores raquetas de la temporada, y por el momento sólo él, Roger Federer y Alexander Zverev están clasificados para la gran cita.

El balear también resaltó la dificultad de jugar ese torneo en pista cubierta, un terreno complicado para él, pero prometió darlo todo: "Ojalá que pueda mantener el nivel de juego que estoy jugando aquí".

Por otro lado, manifestó su gran interés en mantener a final de año el liderazgo en el ranking ATP, que reconquistó en agosto: "Vamos a pelear por el número uno, pero sin hacer ninguna locura, mi calendario se va a mantener", afirmó.