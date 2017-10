"No me esperaba ser capitana tan joven, pero no tuve ninguna duda"

Mientras se resiste a colgar la raqueta, Anabel Medina, la ´xiqueta de Torrent´ (1982), añade desde esta semana un ilusionante cargo a los de entrenadora y directora de torneo ITF que son sus otras dos pasiones adquiridas en los últimos años. La nueva capitana del equipo español de Copa Federación asume este gran reto, meses después de haber ayudado a la letona Jelena Ostapenko a coronarse en Stuttgart y Roland Garros y entrar en el top-10 del ranking WTA.

Tenista, entrenadora, directora de torneo, y ahora capitana...

(Ríe) Es un reto que me hace muchísima ilusión. He estado 14 años formando parte del equipo español como jugadora, y poder ser la capitana me hace gran ilusión, igual que tratar de buscar el mejor resultado para España.

¿Le ha causado sorpresa?

Ha sido un poco una sorpresa. No me lo esperaba siendo tan joven, pero una vez me llamaron de la RFET no tuve ninguna duda.

¿Qué objetivo se plantea?

Estamos en el segundo grupo Mundial, el grupo B, y el año que viene el objetivo es intentar subir. Si eso se consigue, en 2019 aspirar emos a ganar una Copa Federación.

¿Hay equipo para ello?

Sí, desde luego. Tenemos un equipo con muchísimas posibilidades, desde Garbiñe Muguruza que acaba de ser número uno; Carla Suárez, que pese a tener un ranking peor por una lesión de hombro es claramente una jugadora top-10; Sara Sorribes, valenciana que se ha asentado entre las cien primeras; Lara Arruabarrena, con una progresión muy buena en su juego, y las también valencianas Tita Torró y Silvia Soler, que se están recuperando de sus lesiones y están cogiendo ranking. En dobles María José Martínez se acaba de clasificar para el Masters de Singapur. Hay jugadoras para rato.

Conchita Martínez llevó también el equipo de Copa Davis. ¿Se lo llegaron a plantear con usted?

Yo creo que la idea de que sea un capitán para cada prueba es lo ideal, porque asumir las dos capitanías suponía una exigencia muy alta. Tenemos la suerte de tener tantos jugadores que al final el asumir las dos categorías quizá no es lo lógico. Conchita ha hecho un trabajo excepcional, pero tiene lógica que cada uno tenga un capitán para que se centre en un equipo y lo haga lo mejor posible.

Pero sí que ha tenido que renunciar a entrenar a Jelena Ostapenko, a la que hecho grande en 2017.

Es una lástima en el sentido de que Jelena es una jugadora con un potencial excepcional. Lo ha demostrado este año ganando Roland Garros y metiéndose entre las diez primeras del mundo. Pero ser capitana de Copa Federación es un reto ilusionante. Por supuesto que da pena lo de Jelena, que ha hecho una temporada brillante, pero da muchísima ilusión la capitanía.

Juan Carlos Ferrero ha renunciado a ser capitán por seguir junto a Alexander Zverev. ¿En su caso, al revés, lo tuvo igual de claro?

Sí, en mi caso sí, porque era algo que me hacía muchísima ilusión. Cuando se acerca el final de tu carrera y miras objetivos para el futuro, esta es una de las cosas que tenía en mente, y no me generó ningún tipo de dudas. Con otras como Silvia Soler, a la que también entrenaba, puedo echarles un cable como capitana, si me lo piden. No puedo trabajar con ellas como entrenadora, pero sí asesorarles.

¿Ha pensado ya en su debut...?

La primera eliminatoria es en febrero, contra Italia, aún no se sabe la sede, pero jugar fuera de casa siempre es más difícil porque no tienes el público a favor y el equipo local elige la mejor superficie para ellos. Por suerte se juega en Europa y eso facilita mucho más las cosas.

¿...Y en el día en el que tenga que colgar la raqueta definitivamente, quizá con Arantxa Parra? (Sigue en activo en dobles, con ranking protegido tras su lesión).

Sí que lo tengo en mente. Las eliminatorias de Copa Federación son en febrero y abril, y obviamente no me planteo jugar antes porque no lo veo oportuno, pero una vez terminen sí que me gustaría jugar algún torneo para poder retirarme dentro de las pistas, que al final ha sido mi vida durante 18 años y donde me hace muchísima ilusión. Y sí que me gustaría jugar con Arantxa.

¿Qué tal se lleva con Sergi Bruguera, nuevo capitán del equipo español de Copa Davis?

Bien, tenemos buena relación y creo que va a ser un buen capitán. Su experiencia le avala. dos veces campeón de Roland Garros, número dos del mundo, y como entrenador un trabajo excepcional con Richard Gasquet. Tiene la aprobación de los jugadores, que es importante, y a partir de ahí a trabajar para ganar la Davis,que es un objetivo posible.

Acaba de regresar de Barcelona, con la situación que vive Cataluña estos días...

Es una situación muy triste y creo que todos queremos que se solucione lo antes posible.



«Tenemos un protocolo contra las apuestas»

Anabel Medina, nueva capitana del equipo español de Copa Federación para los dos próximos años, compaginará este cargo con el de directora del torneo ITF femenino de categoría 25.000 dólares. «No me genera ningún tipo de conflicto, porque las eliminatorias son a principio de año y el torneo es en noviembre. Puedo dedicarme cien por cien a la capitanía, y luego más tranquila hacer seguimiento a las jugadoras, y con más tiempo para poder dedicárselo al torneo», explica Medina, que ha iniciado la cuenta atrás hacia una competición que tendrá lugar en poco más de un mes, del 18 al 26 de noviembre, y en la que espera que al menos no llueva varios días, como sucedió en 2016.

«Eso es lo fundamental, aunque espero que empiece a llover pronto, porque igual en noviembre nos encontramos alguna sorpresa. Seguimos con la misma ilusión del año pasado. Vamos a tener un cartel bastante español, con Tita Torró, Silvia Soler, Paula Badosa, y jugadoras jóvenes que van a coger ranking WTA y que van a venir por Valencia. Aprovecharé para ver cómo evoluciona el tenis femenino», dice.

La torrentina sueña con consolidar y hacer crecer un torneo que repite categoría en medio de cada vez más competencia a nivel nacional. «Cada vez hay más torneos, y no es fácil, pero nosotros siempre decimos que no tenemos prisa, que esto es una carrera de fondo, que queremos tener un torneo sólido, y este año hemos decidido mantener la categoría porque así consideramos que era lo mejor para la progresión del torneo. Estamos con muchisima ilusión y seguro que va a ser un torneo especial.

El BBVA Open Ciudad de València no es ajeno a la polémica que en los últimos años vive el tenis, con apuestas y sospechas de partidos amañados sobre todo fuera del circuito ATP. El torneo valenciano, como muchos otros, trata de blindarse contra esta lacra, según explica Medina: «Nosotros tenemos un protocolo dentro del torneo, y es estar bastante atentos para que la gente en la grada se dedique solo a ver los partidos, y en el caso que veamos una actitud un tanto extraña, sospechosa de que estén apostando, les informamos que eso no está permitido. O lo dejan de hacer o tienen que abandonar las instalaciones».

