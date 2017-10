David Ferrer vuelve a las pistas mes y medio después

El Abierto de Estados Unidos fue el último escenario de un partido de David Ferrer en 2017 y además no le fue muy bien al caer eliminado en la primera ronda ante el kazajo Mihail Kukushkin. Desde aquel 28 de agosto no ha vuelto a competir por una lesión en el pie, pero superada ya la misma, el de Xàbia reaparece hoy en el European Open de Amberes, donde debutará contra un jugador procedente de la fase previa, el italiano Stefano Travaglia.

Un rival al que nunca se ha enfrentado y que es a priori asequible para David Ferrer si no se le reproducen sus molestias durante un partido que se jugará no antes de las 18:30 en la pista central.

El de Xàbia, número 31 de la ATP, no está en su mejor año, pero aún así, este año logró ampliar su palmarés con el título en Bastad y espera poner el cierre del año mostrando su mejor nivel tanto en Amberes, como en Viena y Bercy, los escenarios de sus últimos torneos del año teniendo en cuenta que no opta a clasificarse para la Copa de Maestros y que no hay cita de la Copa Davis hasta el próximo año.

Ferrer tuvo que renunciar a jugar el Masters de Pekín y el de Shanghái recientemente, con la idea de volver a las pistas solo cuando se encontrara recuperado al 100%, de ahí que confíe en sus posibilidades en un torneo al que llega con la condición de quinto cabeza de serie, por detrás de David Goffin, Jo-Wilfried Tsonga, Nick Kyrgios y el argentino Diego Schwartzman.

Travaglia, por su parte, llega a esta primera ronda del cuadro principal tras sorprender en el partido final de la fase previa al canadiense Vasek Pospisil en tres sets por 3-6, 6-3 y 6-4, todo un aviso para David Ferrer, ya que éste llegó a ser el número 25 de la ATP y era el jugador con mejor ranking de la fase previa.



Derrota de Sara Sorribes

La belga Elise Mertens, quinta favorita, y 38 del mundo, se impuso con claridad a la valenciana Sara Sorribes por 6-0 y 6-2, en la primera ronda del torneo WTA de Luxemburgo, dotado con 250.000 dólares en premios. Hace tres años, en Sharm El Sheikh (Egipto), Sorribes había derrotado a Mertens por 7-5 y 6-1, pero esta vez, la jugadora belga se impuso en 55 minutos. Por otra parte, la estadounidense Madison Brengle, derrotó a Arruabarrena, por 6-2 y 6-2 en 76 minutos.