Zasca de Conchita Martínez a la Federación Española de Tenis

Conchita Martínez, excapitana de Copa Davis y Copa Federación, confiesa en una entrevista con la revista Vanity Fair que en la Federación Española de Tenis "hay mucha política", y que se merecía "un mejor final" porque aceptó esos cargos "cuando nadie quería estar".

La primera jugadora española en ganar Wimbledon (1994) señala que en la RFET le dijeron que habían consultado su salida con los tenistas, "y eso no es verdad". "Si hubieran preguntado, quizá las chicas habrían querido que siguiese, y eso no les ha interesado", dice Conchita, quien añade que "no es cierto que no tuviera buena relación con los jugadores".

Conchita se muestra convencida de que "el hecho de ser mujer no tuviera relevancia para la no renovación (en la Copa Davis. "Nunca he percibido nada de eso hacia mí", dice.

"En la Federación Española de Tenis hay mucha política. Me dijeron que enviarían una nota de prensa al día siguiente y no había metido la llave en el coche cuando ya habían lanzado el comunicado. eso demuestra que fue una decisión unilateral", añade sobre su salida.

"Sí, claro que hay política. Para elegir al nuevo presidente tienes que hacer política. Las votaciones van así, ahora te voto, pero me debes esto. Me estoy metiendo en algo que no sé, pero me lo imagino. Porque si no, hay muchas cosas que no se entienden", prosigue.

"De la Copa Davis me lo podía imaginar, porque el año pasado ya sonaban otros nombres. Los capitanes han ido rotando y había extenistas interesados en el cargo. En cambio, en la Copa Federación fue una sorpresa para mí por la relación que tengo con las jugadoras", prosigue Conchita.

"¿Qué ha pasado? Realmente, nada. Me llamó Javier Soler, director deportivo, y me dijo que la junta directiva había decidido tomar otro rumbo. Me dijeron que habían consultado mi salida de la Federación con los tenistas, y eso no es verdad", asegura.

"Eso para mí es lo que está mal hecho. Si consultas con ellos y quieren a otro, entonces no hay más que hacer. Pero al hablar con los jugadores me enteré de que no fue así. A Garbiñe Muguruza le preguntaron, pero se iba a Japón, pidió un par de días y no se los dieron. No lo entiendo. Me hubiese gustado salir de otra manera", añade Conchita Martínez.

Conchita asegura que no obstante se imaginaba ya algo. "Un poco, sobre todo este último año. No había casi comunicación. El año pasado entró una nueva directiva y me fueron quitando cosas. No hubo más viajes para seguir a los tenistas, algo que era fundamental para mi trabajo"

"Este año ha sido como si yo no existiera. Fue como un abandono. Y, de repente, de un día para otro me llaman para esto. Me imagino que ya lo tenían pensado", comenta Conchita Martínez.