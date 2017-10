Mandy Minella, cuestionada por jugar Wimbledon embarazada, da a luz una niña

La tenista luxemburguesa Mandy Minella, que fue cuestionada por disputar el último torneo de Wimbledon embarazada de cuatro meses y medio, ha dado a luz una niña, anunció ella misma este martes en su cuenta de Twitter.





Your first breath took ours away Welcome Emma Lina ?? pic.twitter.com/DDj0Z4hHba

Congrats to Mandy Minella on giving birth to her first child! We hope to see you & baby Emma Lina soon at the #USOpen!



(??: @mandyminella) pic.twitter.com/YYeJO9UvFd