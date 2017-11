"No me siento alemán. Quiero que me entierren en Wimbledon"

Boris Becker, el exentrenador de Novak Djokovic y leyenda del tenis con seis títulos de Grand Slam en la época de Ivan Lendl y Stefan Edberg, ha admitido sus problemas económicos a la vez que dice no sentirse alemán. Su divorcio, las deudas, la subasta de algunos de sus títulos de Wimbledon, la idea de hacer un reality..., todo eso lo cuenta en un documental emitido en la cadena alemana ARD.

Una confesión que ha causado conmoción en Alemania porque la que fue su estrella reniega incluso de su nacionalidad. "No me siento alemán", suelta Boris Becker, que siente más cariño por el All England Club, donde brilló con tres títulos de Wimbledon. De hecho, sueña con que le entierren en Wimbledon. "Wimbledon, ahí es donde quiero estar. Ni en Múnich ni en Montecarlo. Cuando no esté en este mundo, quiero que me entierren en el viejo cementerio de Wimbledon", destacó Becker, aludiendo al camposanto que se ubica a menos de dos kilómetros de Wimbledon, donde este mismo año Garbiñe Muguruza sucedió a la única española campeona hasta la fecha, Conchita Martínez.

