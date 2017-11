Silvia Soler-Espinosa avanza firme en València

La ilicitana derrota a Nuria Parrizas mientras Georgina García-Pérez se impone a González en el cierre de primera ronda del cuadro individual del torneo del Club de Tenis Valencia.

Silvia Soler-Espinosa, cabeza de serie número 4 y principal raqueta de la 'Armada española' en el BBVA Open Ciudad de Valencia, se impuso este miércoles a la también española Nuria Parrizas en el torneo de tenis femenino, que se disputa sobre la tierra batida del Club de Tenis Valencia. La ilicitana entró en acción en la primera sesión del día, con la que además se cerraba ya la primera ronda de este torneo que está contando con buena entrada en cada jornada, acompañadas todas también de buen tiempo.

Abrió el día en la pista central del CTV el encuentro entre Silvia Soler y Nuria Parrizas. Buen duelo, que se acabó adjudicando la tenista de Elche por 6-3 y 6-2. "Las pistas están bastante bien y yo me he emcontrado bien. El debut siempre es complicado, pero me quedo contenta con la victoria. Mis objetivo es ir día a día e ir encontrando mi juego, mi tenis, pero sobretodo estoy centrada en cada partido", explicó Soler-Espinosa.

Respecto a este torneo ITF Pro Circuit 25.000$, Soler-Espinosa comentó que todo está "muy bien, muy bonito. Este año, el tiempo nos está acompañando; el sol aquí en Valencia es fantástico. La organización ha hecho un trabajo espectacular".

Por su parte, Georgina-García Pérez (8) logró apuntarse el encuentro que le enfrentó a la jugadora paraguaya Monserrat González por 7-6(1) y 6-2. En el segundo set, el partido se tuvo que parar unos instantes mientras los servicios médicos atendieron a González. La tenista subió a la red para intentar salvar una bola, pero al deslizarse arrastró la mano y le causó una herida, que se pudo subsanar y continuar el partido.

Dos jugadoras con licencia del Club de Tenis Valencia también entraron en liza durante la jornada. La hispano-venezolana Andrea Gámiz se impuso a la noruega Melanie Stokke por 6-1 y 6-2. Por su parte, la belga Marie Benoit derrotó a Isabelle Wallace, jugadora del CTV, por 2-6, 7-6(2) y 6-0.

El único partido del cuadro individual que no se pudo completar por lesión fue el que enfrentó a la francesa Tessah Adrianjafitrimo que pasó de ronda ante la checa Anastasia Zarycka (6-3, 3-0).

En dobles, la pareja formada por la española Cristina Bucsa y la rusa Yana Sizikova ganó 6-4 y 6-0 a la española Yvonne Cavallé-Reimers y la brasileña Luisa Stefani. Además, Bogdan y Skamlova ganaron a Fomina y Gorgodze por 6-3, 4-6 y 10-8.