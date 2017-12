David Ferrer explica sus planes para la Copa Davis

David Ferrer, que a sus 35 años acabó la temporada en el puesto 37 del ranking de la ATP, comentó a Efe que cree que aún está en condiciones de brindar un buen nivel y que espera tener una mayor regularidad la próxima temporada.

"Sin lugar a dudas, el año que viene puedo mejorar", afirmó el jugador de Xàbia, durante la celebración de la primera edición de la Fiesta del Tenis, que este domingo ha organizado la RFET en Valencia.

"Empiezo la pretemporada en breve y estoy con ganas de empezar y afrontar otro año e intentar mejorar. Para la próxima temporada no me marco ningún objetivo, sinceramente intentaré hacer mejor año, ir paso a paso y disfrutar más del tenis. Ahora que estoy en un ranking no tan bueno, tengo que plantearme metas más cortas", reconoció.

De cara a esta próxima campaña, Ferrer apuntó que tratará de ser más positivo en ciertos momentos. "La irregularidad que he tenido este año debo convertirla en regularidad, porque cuando disfrutas es cuando ganas", indicó.

Sobre la posibilidad de volver a jugar en el equipo español de Copa Davis, que este año capitaneará Sergi Bruguera, el tenista alicantino admitió que le haría ilusión ser convocado para la eliminatoria ante Gran Bretaña que se jugará en Marbella."Aún queda mucho pero si me convocan ahí estaré. Con la Copa Davis he vivido las mejores y mayores sensaciones de mi carrera tenística y espero volver a disfrutarlo", concluyó