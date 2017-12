El compañero ideal de Roger Federer para irse de fiesta

Roger Federer ha cultivado su bien conocida imagen de profesionalidad y elegancia dentro y fuera de las pistas a lo largo de su carrera deportiva, pero el tenista suizo también saca momentos para divertirse y perder la compostura lejos de las pistas y no duda en reconocer con qué compañero del circuito ATP le gustaría irse de fiesta.

Así, en una entrevista concedida a CoopZeitung, destaca que "si tuviese que elegir a alguien con el cual irme de celebración sería Stan Wawrinka. También podría ser Steve Luthi. Cuando están animados siempre dan lo mejor de sí. Lamentablemente, no sé si los demás jugadores se lo pasan igual de bien en las fiestas, ya que dónde realmente me los encuentro es en una cancha de tenis, no en una pista de baile".