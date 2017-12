"Rafa Nadal gana mucho por ser zurdo"

Es el número 1 del mundo y uno de los más grandes y laureados en la historia del tenis, pero a pesar de ello, uno de los rivales de Rafa Nadal en el circuito ATP reduce a solo dos aspectos el porqué de sus innumerables victorias.

Así, en unas declaraciones recogidas por Telegraf.com, Alexandr Dolgopolov destaca que "Nadal gana muchos partidos con una sola táctica: jugar a la izquierda con una sola mano". Y es que para el ucraniano, número 38 de la ATP, son dos solo los aspectos claves de sus victorias. "Su frenético spin y el hecho de ser zurdo. Gracias a esa rotación tan potente, Nadal no necesita hacer nada más en la mitad de los partidos. Gira la bola hacia el lado izquierdo de sus oponentes y la mayoría simplemente no le pueden hacer frente a esos golpes, porque no tienen una buena izquierda".