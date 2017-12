Anabel Medina pone fecha a su último torneo

Una lesión le apartó de las pistas más tiempo del que habría querido y con su retirada a la vuelta de la esquina, Anabel Medina empezó a multiplicarse para hacer frente a sus funciones como directora del BBVA Open Ciudad de Valencia, entrenadora de Jelena Ostapenko y capitana de la Copa Federación, donde sustituirá a partir del 1 de enero a Conchita Martínez.

Pero a pesar de esta multitud de frentes abiertos y teniendo en cuenta que no va a continuar trabajando con Ostapenko en 2018, Anabel Medina no se quita de la cabeza la idea de disputar un último torneo de dobles antes de su retirada definitiva, ya que siempre ha dicho que no quiere despedirse por una lesión y sin competir.

Ahora, la de Torrent pone fecha a su regreso y despedida de las pistas, tal y como señala en declaraciones a SUPER. «Quiero disputar un último torneo, quiero retirarme en las pistas, lo intentaré después de la segunda eliminatoria en abril porque decir adiós en las pistas es lo más bonito».

España, de momento, está centrada en la primera eliminatoria que les medirá contra Italia como visitantes, donde además tendrá la dificultad añadida de jugar el 10 y 11 de febrero en pista de tierra batida pero bajo techo en el PalaTricalle ´Sandro Leombroni' del municipio italiano de Chieti.

Las españolas evitan una superficie dura, pero tendrán que jugar en una pista ´indoor´ o cubierta, una complicación añadida para la primera eliminatoria bajo la capitanía de la valenciana Anabel Medina».

Por otra parte, la de Torrent admite que está más motivada que nunca para afrontar un nuevo reto en su carrera, de ahí que cuente ya los días que restan para comenzar la gira australiana, donde podrá ver en directo el estado de forma de las mejores jugadoras españolas, aspirantes a entrar en su primera lista de la Copa Federación.

«Es cierto que he tenido un mes bastante movido, pero estoy muy contenta, muy ilusionada, empezando a trabajar con las chicas, teniendo contacto con ellas, viéndolas en los entrenamientos y con ganas de que llegue Australia para empezar a estar más metida en la competición». Meses después será ella quien se vuelva a vestir de corto para su despedida de las pistas.