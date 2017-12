Eugenie Bouchard queda de nuevo con el tuitero que le ganó una apuesta

La tenista Eugenie Bouchard se maneja a la perfección en las redes sociales. La canadiense es una de las tenistas del circuito con mayor número de seguidores y tiene una gran actividad, y lo ha vuelto a demostrar quedando de nuevo con el fan que le ganó una apuesta en febrero. Entonces, Bouchard tuvo que conceder una cita a un desconocido que le hizo una apuesta durante la última Super Bowl, algo que no dudó en hacer.



Ahora, meses después, y sin que ni ella ni él hubieran comentado nada sobre cómo fue la primera cita, ambos se han vuelto a reunir, como ha desvelado la propia Bouchard en sus redes sociales.





Look who came to visit me! ?? @punslayintwoods #superbowltwitterdate pic.twitter.com/LzH0d63taT