Andy Murray se opera de la cadera y no volverá hasta junio

El tenista británico Andy Murray no tiene previsto volver a las pistas hasta que dé comienzo la temporada en hierba, situada en el mes de junio y cuyo punto culminante es Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de pasar este lunes por el quirófano por sus problemas de cadera.

"Hoy lunes me he sometido a una exitosa cirugía de cadera en el hospital St. Vincent en Melbourne. Me gustaría dar las gracias al Doctor John O'Donnell y a todo el personal por cuidar de mí. Deseo volver al tenis competitivo durante la temporada de hierba. Gracias a todo el mundo por todos los buenos deseos y el apoyo en los últimos días. Voy a volver de esto", escribió Murray en su perfil oficial de 'Facebook'.

El de Dunblane, que cerró el 2016 como número uno y que actualmente ocupa el puesto decimonoveno del ranking, no juega desde que fuese eliminado en Wimbledon el año pasado y ya anunció la semana pasada que sería baja en el Abierto de Australia, primer 'grande' del año.