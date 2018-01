Nadal, a la tercera ronda en Australia tras batir a Mayer

El tenista españolse clasificó con solvencia para la tercera ronda del, primer 'Grand Slam' de la temporada, tras imponerse este miércoles al argentinoportras dos horas y media de partido, un pase que estuvo acompañado por

El manacorí dio un paso adelante en su segundo partido en la Rod Laver Arena ante un rival más rocoso que el de su estreno, el dominicano Víctor Estrella, que aspiraba a ponerle en las mismas dificultades que en el último US Open, pero que finalmente claudicó pese a albergar una esperanza en el tercer parcial.

El número uno del mundo y campeón en 2009 elevó su nivel tenístico, principalmente con su 'drive', y la estadística reflejó su mejoría en el que era su segundo partido competitivo en más de dos meses. Nadal terminó con 40 golpes ganadores por tan sólo 10 errores no forzados, números que indican su sólido día, pero destacan por encima de todo los 22 'winners' con los que martilleó con su derecho al argentino, casi siempre a remolque y desarbolado.

A todo ello, el tenista manacorí ofreció una buena firmeza con el servicio, necesaria para sacar partido a los resquicios que le pudiese dejar un rival con fortaleza en esta faceta. El español no dio demasiadas opciones con su saque y sólo se despistó en un momento clave del tercer parcial, pero que finalmente no le costó caro.

Advertido por el peligro que suponía Mayer, que le obligó a remontar hace unos meses en Nueva York, pero al que siempre había ganado, el primer cabeza de serie salió concentrado a la pista y en su primer opción rompió para coger ventaja. En el siguiente juego, el argentino perdonó un 15-40 con varios errores seguidos y ya no pudo recuperar el terreno perdido.

Las cosas en el segundo set comenzaron bien para Nadal, que logró la rotura en el primer servicio de su oponente. El 'drive' funcionó a la perfección y esta vez no dejó ningún resquicio con el saque para allanar su camino hacia la tercera ronda.

El panorama no cambió en el tercer parcial. Mayer arriesgó más en sus golpes, pero no podía inquietar al resto al balear. Este rompió en el noveno juego y lo tuvo todo a favor para sentenciar el partido con su servicio, momento en el que los nervios le jugaron una mala pasada, lo que no desaprovechó el argentino para alargar la emoción hasta un 'tie-break' donde su 'drive' volvió a aparecer para finiquitar su pase a la tercera ronda donde se medirá con el bosnio Damir Dzumhur, ante el que se retiró en 2016 en Miami (Estados Unidos).

Junto a Rafa Nadal, en la tercera ronda también estará el asturiano Pablo Carreño, décimo cabeza de serie, que ahorró energía por culpa del abandono del francés Gilles Simon cuando este había perdido la primera manga por 6-2 e iba 3-0 abajo en el segundo.

El de Gijón tenía ante sí un choque complicado ante un rival siempre incómodo y luchador. El inicio así lo demostró y el de Niza desaprovechó varias opciones de rotura para ponerse por delante en el marcador. Sin embargo, tras el 2-1 favorable, el español le endosó ocho juegos consecutivos para llevarse el set cómodamente, cerrándolo con un golpe por debajo de las piernas, y encarrilar el siguiente.

Simon, con molestias en el cuádriceps desde antes del torneo, no pudo aguantar más el dolor y tuvo que retirarse dejando vía libre a un Carreño al que le espera un duro examen en la tercera ronda ante el luxemburgués Gilles Muller, que ya le eliminó de Melbourne en 2015.