Andújar vuelve a ganar un partido ATP dos años después

Los tenistas españoles Pablo Carreño y Pablo Andújar se han clasificado este martes para la segunda ronda del torneo de Río de Janeiro, un ATP de categoría 500 que se disputa sobre tierra batida, tras derrotar al italiano Marco Cecchinato (6-4, 6-1) y al austríaco Gerald Melzer (7-5 y 6-2), respectivamente.

Andújar, que se sometió a tres operaciones en el codo en 2017, firmó un gran comienzo en el certamen brasileño y sumó su primera victoria en el circuito desde enero de 2016 en Doha, por lo que vivió un momento repleto de emoción tras el encuentro.

«Es algo muy especial, después de tanto trabajo, de ver tantos médicos y fisios, de horas de rehabilitación, apartado del Circuito, sentir que puedo ganar el partido..., joder, cómo no ponerme a llorar, no tendría sangre ni corazón si no lo hiciera. Es muy emotivo», comentó en declaraciones a ATPWorldTour.

La igualdad se mantuvo durante el primer asalto, pero fue en el segundo parcial cuando el valenciano de origen conquense mejoró su tenis para minimizar a su rival. Tras el 7-5 inicial, Andújar -que compite bajo "ranking protegido"-, apretó en sus subidas a la red para confirmar la victoria después de dos roturas consecutivas del servicio.

El 6-2 culminó un triunfo que le desquita de su temprana eliminación la pasada semana en Quito, también en tierra batida, y que le cita en un duro examen con el austriaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, defensor del título y que viene de ser campeón en Buenos Aires.

La alegría del valenciano vino unida a la victoria de Pablo Carreño, que puso fin a su mala racha tras el Abierto de Australia superando al italiano Marco Cecchinato también en dos sets por 6-4, 6-1 y logrando desquitarse de sus eliminaciones en primera ronda en Quito y Buenos Aires.

El asturiano, tercer cabeza de serie, se medirá ahora al británico Aljaz Bedene tras dominar a un rival procedente de la previa y que sólo puso en complicaciones al de Gijón al inicio del partido cuando dominó por 3-1. Carreño igualó y con 4-3 en contra salvó un peligroso 15-40 para terminar encadenando cinco juegos seguidos que le dieron el primer parcial y tomar ya ventaja en un segundo donde fue muy superior.