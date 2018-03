"Estoy a favor de que residan fuera, las tasas impositivas en España son altísimas"

Feliciano López no se corta a la hora de hablar de un tema polémico que persigue a muchos deportistas y aunque a él no le afecta porque siempre ha residido y tributado en España pese a vivir más de seis meses fuera, defiende en una entrevista a la revista Vanity Fair el hecho de que otros tenistas o deportistas trasladen su residencia al extranjero, como es el caso de Garbiñe Muguruza en Suiza.

Con ello logran huir del tipo marginal máximo del 47%, pero no por ello deben ser señalados según el propio Feliciano López. "no entiendo esas críticas. Cada uno elige su destino. Yo no considero que Garbiñe le deba nada a España. Al final, casi todo mi dinero lo he ganado fuera y lo he traído al país. Siento que los deportistas estamos muy perseguidos fiscalmente, y parece como que se necesita pillar a uno y sacarlo durante un mes en la portada de un periódico. Estoy a favor de que la gente resida fuera, porque las tasas impositivas en España son altísimas y en ocasiones uno no recibe del país todo lo que da. Mi opinión, humilde, es que los españoles no siempre recibimos todo lo que nos merecemos".

Y añade: "a los medios les gusta destruir a sus ídolos, y más en España, donde muchos no tienen buena memoria. A veces, las personas tienen ganas de ver que al triunfador también le va mal, porque eso les ayuda a sobrellevar sus propias penas. Lo entiendo. Pero me entristece que haya gente haciendo un business muy grande con las desgracias de personajes famosos