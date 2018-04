Zverev acaba con la racha de David Ferrer en la Davis

La eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis ante Alemania no ha empezado bien para los intereses españoles. La derrota de David Ferrer ante Alexander Zverev en tres sets por 4-6, 2-6 y 2-6 obliga a Rafa Nadal a no fallar en su partido ante Philipp Kohlschreiber para evitar quedarse contra las cuerdas y lograr un empate que asegure al menos llegar con opciones de clasificación al domingo.

El de Xàbia no se encontró cómo al servicio en ningún momento y empezó el partido perdiendo el primer juego, aunque no bajó los brazos y la igualdad se mantuvo en la primera manga casi hasta el final, cuando el alemán se impuso 4-6.

Un golpe anímico que acusó Ferrer, impotente con sus problemas al servicio, en unas segunda y tercera mangas en la que el germano mantuvo su alto nivel y en el que el valenciano no supo como incomodarlo, a pesar de ser un especialista en la superficie como lo demuestra su pleno de victorias sobre tierra batida en la historia de la Copa Davis, con 16 triunfos.

Pero llegó la primera derrota de David Ferrer como local en la Copa Davis y lo hizo donde más le duele, en su casa, en una Plaza de Toros de València llena para ver a España 15 años después de la última eliminatoria que se disputó ante Croacia en el Club de Tenis Valencia.

El doble 2-6 del segundo y del tercer set fueron el fiel reflejo a la diferencia de juego de ambos este viernes y le da al alemán una ventaja de 3-2 en su balance de enfrentamientos con el de Xàbia, a quien también derrotó en el último precedente en el Masters 1000 de Miami.

Tras el partido, el propio David Ferrer reconoció en declaraciones a TVE que "Zverev ha jugado muy bien, muy sólido, ha sido superior, no he sacado bien. He intentado que no estuviera cómodo, pero ha estado muy acertado en todo momento".