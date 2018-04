Rafa Nadal se deshace en elogios hacia David Ferrer

Rafa Nadal sufrió tanto o más en el partido de David Ferrer que en el suyo propio contra Alexander Zverev. Suyo fue el mérito de que la eliminatoria llegara al quinto partido con sus dos triunfos en individuales, pero había que rematar la faena y tenía confianza ciega en su amigo David Ferrer, a quien elogió en la rueda de prensa oficial.



Elogios a David Ferrer

Ha sido un partido muy emocionante, en la Davis casi siempre se terminan liando mucho las cosas. David está preparado para estos momentos, como ha demostrado en el pasado. Se puede ganar o perder pero lo que no iba a hacer David es fallar, luchar por cada punto, aceptar todas las adversidades, está educado así y para David es un momento especial, inolvidable, por vivirlo en casa. Cuando tienes una edad más avanzada estos momentos tan especiales se valoran mucho más. David lo ha aprovecjado al máximo y se ha disfrutado. La sensación de emoción es para estar muy feliz y contento por él. Se lo merece por cómo es como tenista y por lo que significa como compañero.



Consejos desde el banquillo

Intentamos transmitir lo que se ve desde fuera desde un punto de vista frío, porque se ven cosas que desde dentro son más complicadas. Animar, dar la confianza de que estamos ahí y si hay algún aspecto que podamos ver desde ahí está Sergi para poder decírselo, pero nosotros también recordarle alguna cosa que podamos ver. Pero tiene mucha experiencia y no necesita según qué consejos.



Semifinales y final

Hablé con Sergi Bruguera antes de empezar el año, sabía mi posición, se han dado cosas que me han llevado a jugar aquí y mi disposición de aquí a final del año en la Copa Davis es total. Mi ilusión es máxima y la siguiente eliminatoria es cuando se hayan terminado los Grand Slam y eso ayuda. Estas eliminatorias nos llenan de energía. David sale muy reforzado a nivel mental, pero también yo porque llevo unos meses complicados en el aspecto físico y es una inyección de energía positiva. A nivel personal ganar a un rival directo también es una inyección de moral y de energía.



Nuevo formato de Copa Davis

Uno tiene que analizar las cosas de manera justa y fría, no en caliente. Este formato de Copa Davis lleva muchos años, es especial y muy bonito, pero hace que muchas veces los mejores jugadores no puedan estar siempre y lo que hace las compiticiones importantes y especiales es que los mejores jugadores estén. En los últimos años se ha perdido la presencia de los mejores y hay que meditar por qué eso ocurre para ponerle fin. Es la competición más importante del mundo por equipos, representamos a nuestro país y ya es bueno que se planteen cosas, no todo es positivo ni perfecto, si se aprueba será una pena que no se juegue en casa y también por la Federación Española, porque nuestros ingresos, además de los patrocinadores, vienen de las eliminatorias de Copa Davis. Pero es un plus positivo y si eso conlleva que los mejores puedan competir y hacer una Copa del mundo en la que todos estemos implicados creo que sería algo bonito, pero no perfecto. Sería un avance y consolidar una competición que es histórica y merece esa inyección de energía.