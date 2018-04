Rafa Nadal: "El público de Valencia ha estado fantástico"

Rafa Nadal estaba eufórico al acabar su partido ante Alexander Zverev, con el que logró empatar la eliminatoria de cuartos de final contra Alemania. Y no le faltaban motivos, ya que además de la importacia del punto, volvió a reencontrarse con su mejor nivel y ante un rival del máximo nivel que es el número 4 del mundo.



Factor pista

Emocionalmente siempre es difícil preparar un partido cuando vas a jugar contra uno de los mejores tenistas del mundo y además con un 2-1 en contra en la eliminatoria, pero eso lo suple el hecho de jugar en casa y ante un públio que ha estado fantástico. Llevaba mucho tiempo sin competir y sin sentir estas emociones en la pista, pero ahora queda un quinto punto y tenemos que ayudar entre todos a David.



Nivel de juego

Mi primer set ha sido fantástico, he jugado muy bien. Soy muy exigente, pero cuando toca toca y he jugado muy bien. Luego ha habido otros momentos en los que me he perdido un poco y él pegaba muy fuerte, pero en general, he llevado bien los tiempos del partido.



Punto decisivo

Cuanso sacaba para ganar he pensado; 'no la líes'. Había desaprovechado una ocasión con el 4-1 y tenía el viento en contra, pero he conseguido cerrar el partido.