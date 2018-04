El zasca de Rafa Nadal por tener que perderse medio set de David Ferrer

Rafa Nadal era un hombre feliz al final de su partido ante Alexander Zverev y más aún tras la victoria de David Ferrer ante Philipp Kohlsreiber que dio el pase a España a las semifinales de la Copa Davis. Pero no todo el día fue perfecto para el balear, ya que hubo algo que le quitó la sonrisa de la boca por unos minutos.

Y es que de manera sorprendente, el balear tuvo que salir de la Plaza de Toros de València y dirigirse a la sala de prensa situada en un edificio próximo poco después de acabar su partido para dar la rueda de prensa oficial. Un hecho que le hizo perderse medio set del partido de David Ferrer y que criticó de forma contundente, apelando también a la poca trascedencia de sus palabras cuando no sabía aún cómo iba a acabar la eliminatoria y más aún cuando debía volver a hablar de nuevo tras el partido del valenciano.

Así, en una breve rueda de prensa en la que no podía quitar los ojos de la televisión para ver cómo iba Ferrer, y tras ser preguntado si estaba deseando volver a la Plaza de Toros para animar a David, fue así de contundente. "No entiendo qué hago aquí, por qué hay que venir a esta rueda de prensa. El que ha inventado esta regla no conoce muy bien ni el periodismo ni lo que es jugar la Copa Davis. Ahora tenemos que ir a animar a David", a quien elogió tras el final del quinto partido.