Una tenista denuncia bullying por ser lesbiana

La tenista belga Alison van Uytvank ha denunciado en el diario suizo Blick haber sufrido "bullying por ser lesbiana", todo un calvario que vivió durante varios años, por lo que anima a otras como ella a no ocultar su orientación sexual. "Si hay jugadoras que son lesbianas, no deberían temer desvelarlo. No es ninguna enfermedad", declaró.

"Cuando tenía 15 o 16 años comencé a sentir interés por las chias, fui intimidada y sufrí bullying por parte de algunas jugadoras del circuito WTA por esta razón. Fue difícil", comentó la tenista belga, que lleva dos años junto a la también tenista belga Greet Minnen. Ahora, sabe lo que les respondería: "Aquí estoy. Mis éxitos deportivos son mi respuesta. Ahora quizá entiendan mejor el dolor que me infligieron".

Van Uytvank no pasa por alto las críticas de Margaret Court hacia jugadoras como Martina Navratilova por su homosexualidad. "No fue muy inteligente. Hizo daño a mucha gente".