Montecarlo se rinde otra vez a Rafa Nadal

El número 1 del mundo sigue sin tener rival en tierra batida y lo volvió a demostrar pasando por encima del búlgaro Grigor Dimitrov en las semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo, donde se impuso por un contundente 6-4 y 6-1 en 1 hora y 29 minutos. Una victoria que le dio el pase a su duodécima final de Montecarlo y que le pone a un paso de lograr el que sería su undécimo título en el torneo, donde solo ha perdido un partido en toda su carrera, en 2015 ante Djokovic en semifinales.

Para ello, eso sí, deberá derrotar a un Kei Nishikori que dio la sorpresa al vencer al alemán Alexander Zverev en la otra semifinal, por lo que no se podrá reeditar en duelo con sabor a Copa Davis que vivió el balear contra el germano en la Plaza de Toros de València.

El japonés, ubicado ahora en el puesto 36 del ranking ATP, accedió a su primera final de la temporada después de dos horas y cuarto para frustrar las expectativas del germano, que había ganado a Nishikori en el único duelo previo, el pasado año en Washington.

Kei Nishikori se cruzará en el camino de Nadal por decimotercera vez, la primera desde los Juegos Olímpicos de Río 2016, la segunda y última vez, en la que logró imponerse al manacorense. Fue en la pelea por la medalla de bronce. El otro triunfo del jugador oriental fue en el Masters 1000 de Canadá, en el 2015. En las otras nueve ocasiones Nadal salió victorioso de los choques con Nishikori, incluidas las tres en las que, como hoy en Montecarlo, jugarán sobre tierra: en la final del Conde de Godó del 2016, en la final del Masters 1000 de Madrid del 2014 y en Roland Garros en el 2013.

Sobre la posibilidad de ganar su undécimo título en Montecarlo, Nadal fue claro al reconocer que «llegar a la final doce veces aquí es difícil de imaginar. Y más ganar diez. En nuestro deporte, sin embargo, hay muy poco tiempo para pensar en lo que ha sucedido. Hay que avanzar. He ganado y ahora tengo otro partido. Cuando acabe el torneo y me vaya tendré más tiempo para pensarlo».

Respecto a su partido con Dimitrov y en declaraciones recogidas por Efe, el balear añadió que «he estado sólido. El partido estuvo apretado hasta el empate a cuatro, con muchos juegos equilibrados. Cuando tenía ventaja con 3-1 hice un juego y malo y él volvió al partido. Tuve bastantes oportunidades en el primer set para tener un poco más de ventaja pero no los aproveché», analizó Nadal. «Cuando juegas contra uno de los mejores del mundo siempre es difícil. Con 5-4 tuve suerte. Dimitrov cometió dos dobles faltas y falló un golpe de derecha. Me dio la ventaja. En el segundo set tuvo más errores de lo normal. Yo me mantuve fuerte».

El número 1 del mundo sabe que lleva el cartel de favorito sobre su espalda y más tras un torneo en el que solo ha perdido dieciséis juegos en cuatro partidos, pero no quiere cargarse de presión. «He jugado un buen torneo por ahora. La verdad es que no me importa si soy el favorito o no. Estoy en la cancha y trato de hacerlo lo mejor posible para ganar. Ese es mi objetivo. Jugar bien, ganar mis partidos y ser mejor».

En caso de ganar de nuevo el título en Montecarlo, Nadal mantendría su primera posición en el ranking mundial de la ATP, ya que Roger Federer renunció a toda la temporada de tierra batida y no sumará esta semana. Eso sí, en caso de caer contra Nishikori, el balear perdería 400 puntos que le harían ceder el número 1 a manos del suizo.