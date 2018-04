Duelo valenciano inédito en el Godó

Pablo Andújar sigue en una nube desde su regreso a la competición. Ganó de forma consecutiva el torneo Challenger de Villena y el Open 250 de Marrakech, pero la suerte le está sonriendo también en el Godó, ya que después de caer eliminado en la segunda ronda de la fase previa, fue repescado ayer como lucky loser tras la lesión del surcoreano Hyeon Chung y se impuso en partido de la segunda ronda a Bjorn Fratangelo por 6-4 y 6-3 en apenas hora y media de juego.

Una victoria que le deja a un paso de los cuartos de final, aunque para ello tendría que dar la campanada y derrotar también a Roberto Bautista en un duelo valenciano insólito, ya que nunca antes se han enfrentado en un partido de ATP.

Partido de Nadal

El departe como favorito por su condición de número 20 del mundo y octavo cabeza de serie, pero sabe que no puede fiarse de unque está en estado de gracia desde su regreso después de un calvario de tres años de lesiones. Quien gane este duelo se medirá en cuartos de final al vencedor del partido entre el belga David Goffin y el ruso Karen Khachanov.

Por otra parte, Rafa Nadal sufrió más de lo previsto para imponerse al también español Roberto Carballés, a quien derrotó en dos sets por un doble 6-4. El número 1 del mundo, sin embargo, no acabó muy contento con su juego y sabe que tendrá que mejorar para derrotar a otro rival más experimentado como Guillermo García-López, número 69 del ranking mundial, con el que se ha enfrentado cinco veces y ha perdido en una única ocasión en las semifinales del Torneo de Bangkok del 2010.

«Estoy contento porque he ganado, pero he jugado peor de lo que venía jugando. No hace falta mirar detenidamente el partido para saber que no he jugado como lo había hecho anteriormente. No tengo que cambiar nada, tengo que jugar mejor y tener la intensidad y la concentración de la semana pasada. Ahora juego un partido contra un buen jugador, que será difícil. Es normal, las primeras rondas son difíciles y complicadas. Me he notado más rígido de piernas».

Nadal, sin embargo, ha visto cómo se le allana el camino con la lesión de Nishikori y la sorprendente derrota de Novak Djokovic en su regreso a las pistas tras una larga lesión. «La realidad es que han perdido dos de los mejores jugadores del mundo, pero eso no quita que ahora no tenga un partido muy difícil ante Guillermo García-López. Es un jugador agresivo, con buenos tiros y que tiene potencial para poner en problemas a cualquiera».

Djokovic pidió disculpas tras su derrota ante Martin Klizan, por 6-2, 1-6 y 6-3. «Siento no haber cumplido con las expectativas. También esperaba más de mí».