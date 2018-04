Horario y dónde ver el partido de Rafa Nadal

Rafa Nadal se medirá este jueves en los octavos de final al también español Guillermo García López, número 69 del ránking ATP, que este miércoles pasó de ronda tras la retirada por lesión del japonés Kei Nishikori, bicampeón del torneo, y que abandonó la pista tras perdr el primer set por 6-3.

El tenista balear se ha enfrentado cinco veces a García López y ha perdido en una única ocasión en las semifinales del Torneo de Bangkok del 2010. "No tengo que cambiar nada, tengo que jugar mejor y tener la intensidad y la concentración de la semana pasada. Mañana juego un partido contra un buen jugador, que será difícil. Es normal, las primeras rondas son difíciles y complicadas. Hoy me he notado más rígido de piernas", explicó.



Horario y dónde ver el partido

El encuentro comienza sobre las 15.00 horas. Lo emite en directo Teledeporte.



Orden de juego

Orden de juego de los dieciseisavos de final del Barcelona Open BancSabadell-Trofeo Conde de Godó, ATP 500 que se disputa del 23 al 29 de abril en el RCT Barcelona-1899 y que reparte 2,5 millones de euros en premios.

Pista Rafa Nadal

. Desde las 11.00 horas:

Jozef Kovalik (SVK) - Dominic Thiem (AUT, 3)

. No antes de las 12.30 horas:

Marek Jaziri (TUN) - Grigor Dimitrov (BUL, 2)

. Seguido de:

Rafael Nadal (ESP, 1) - Guillermo García-López (ESP)

Pablo Andújar (ESP) - Roberto Bautista (ESP, 8)



Pista 1

. Desde las 11.00 horas:

Feliciano López (ESP, 12) - Martin Klizan (SVK)

. Seguido de:

Stefanos Tsitsipas (GRE) - Albert Ramos (ESP, 10)

Pablo Carreño (ESP, 5) - Adrian Mannarino (FRA, 11)

David Goffin (BEL, 4) - Karen Khachanov (RUS, 16).