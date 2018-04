Horario y dónde ver el partido de Rafa Nadal

El número uno mundial, Rafa Nadal, se clasificó por la vía rápida para los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó que disputa este viernes ante Martin Klizan. El tenista de Manacor disputará su partido a las 15:30 horas (aproximadamente) y se podrá seguir en directo a través de Teledeporte.

"He hecho un buen partido, he jugado a un nivel alto he estado bastante mejor que ayer y en general creo que he hecho un buen partido", analizó Nadal, quien admitió haber jugado con "una intensidad alta desde el primer juego".

En Barcelona, Nadal ya encadena 40 sets ganados en tierra batida desde que perdió con Dominic Thiem el año pasado en los cuartos del Masters 1.000 de Roma, y el miércoles ya conquistó otro récord en su currículo, pues superó la marca de Ilie Nastase, que también había ganado 36 mangas sin fallo en 1973.

Un hazaña que a Nadal no parece preocuparle y se mostró convencido de que no será capaz de mantener este ritmo sin ceder sets hasta Roland Garros. "Seguro que no se mantendrá hasta Roland Garros, me encantaría pero no pasará", apuntó Nadal, quien agregó que este tipo de récords "no son importantes".



Orden de juego

Orden de juego de los cuartos de final del Barcelona Open BancSabadell-Trofeo Conde de Godó, ATP 500 que se disputa del 23 al 29 de abril en el RCT Barcelona-1899 y que reparte 2,5 millones de euros en premios.



12.30 horas (10:30 GMT):

Stefano Tsitsipas (GRE) - Dominic Thiem (AUT, 3)

A continuación:

Pablo Carreño (ESP, 5) - Grigor Dimitrov (BUL, 2)

Rafael Nadal (ESP, 1) - Martin Klizan (SVK, Q)

David Goffin (BEL, 4) - Roberto Bautista (ESP, 8)