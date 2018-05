Anabel Medina: "¡Me he vuelto a sentir tenista!"

Anabel Medina regresó este lunes a las pistas dos años más tarde reviviendo sensaciones con su pareja olímpica de Río 2016, la también valenciana Arantxa Parra.



La capitana del equipo español de Copa Federación y la delegada, invitadas al torneo Mutua Madrid Open, debutaron con victoria en el primer set frente a la británica Johanna Konta y la china Shuai Zhang (6-2). Sin embargo, tras desaprovechar un 40-0 para igualar a cuatro la segunda manga, sus rivales no perdonaron (3-6), y forzaron el 'supertiebreak' de desempate (3-10), que acabaron adjudicándose.



«Me he vuelto a sentir tenista. Gracias Arantxa Parra y Madrid por hacerlo posible», dijo en su Twitter Anabel Medina, que recordó sus 622 días sin jugar desde New Haven en 2016 por una lesión en el hombro derecho.





6??2??2?? días después... ¡Me he vuelto a sentir tenista! ¡GRACIAS a @arantxaparra82 y al @MutuaMadridOpen por hacerlo posible! ¡Y a todos los que habéis venido a animar! ??? pic.twitter.com/KpjOqqYGro „ Anabel Medina (@anabelmedina) 7 de mayo de 2018

Medina espera tener más oportunidades en próximos torneos antes de despedirse del tenis en activo. Durante estos dos años, a la valenciana le ha dado tiempo a debutar como capitana del equipo español y a mantenerlo en el Grupo Mundial II de la Copa Federación. También a debutar como entrenadora de la letona Jelena Ostapenko, a la que llevó a ganar Roland Garros en 2017. Suma a lo largo de su carrera once títulos individuales y 28 de dobles, cuatro de ellos junto a Arantxa Parra, además de la Copa Hopman y la medalla de plata olímpica en Pekín 2008.