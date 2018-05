Roberto Bautista: "En Madrid jode mucho perder"

El español Roberto Bautista, undécimo favorito, dispuso de una bola de partido pero la desperdició y cayó ante el alemán Philipp Kohlschreiber por 6-3, 4-6 y 7-5 en dos horas y 32 minutos, en la segunda ronda del Mutua Madrid Open.

Como en el encuentro anterior contra el estadounidense Jared Donaldson (6-7, 6-4 y 6-4), Bautista volvió a sufrir agobiado en este caso por el genial revés paralelo a una mano del germano, quien ya le había vencido la semana pasada en los cuartos de final de Munich (6-4 y 6-4).

Tras reaccionar, el castellonense, ganador este año en Auckland y Dubai, dispuso de una bola de partido en el décimo juego del tercer set, pero no supo anotarla. El germano rompió a continuación para sentenciar con su saque después a la tercera oportunidad a Bautista, semifinalista en 2014.

Kohlschreiber se enfrentará en octavos contra el surafricano Kevin Anderson, sexto favorito, finalista del Abierto de EE.UU. el año pasado, que derrotó al kazajo Mihail Kukushkin, por 5-7, 7-6 (3) y 6-2.



Crítico con el juez

Bautista lamentó la derrota frente al alemán Philipp Kohlschreiber en la segunda ronda del Mutua Madrid Open y declaró que hizo "méritos para sacar el partido", pero al final le faltó "un punto" para ganar.

"He hecho méritos para sacar el partido y acabar con victoria después de un partido complicado que no comencé dominando, pero que logré cambiarlo, fui mejor y al final se me escapó", dijo Bautista, que sufrió por el revés paralelo a una mano del germano.

"Me ha faltado ganar un punto al fallar un revés paralelo. A veces el margen es muy pequeño porque el partido ha sido igualado y de mucho nivel", señaló Bautista, que tuvo una bola de partido para poder ganar.

"En los últimos minutos se me ha pasado por la cabeza que iba a ganar, tenia confianza en mi, en cómo iba el partido y cómo manejaba las situaciones, pero al final se ha escapado. Aquí en Madrid jode mucho perder porque juegas en casa y las ganas de hacerlo bien se multiplican por dos", confesó.

Por último, Bautista habló de la conversación que tuvo con el juez de silla al término del partido. "El juez de silla para mi ha tomado unas decisiones que no son correctas, he hablado con él y se lo he dicho", concluyó.